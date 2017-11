Obećaju vam da ćete videti kitove, povedu vas na izlet brodom i onda se ništa ne desi. Morate priznati da bi svako bio razočaran da mu se tako nešto desi.

Baš to je bio slučaj sa turistima koji su obilazili Tasmanijsko more u blizini australijskog mesta Molimuk. Već su se pomirili sa tim da će repno peraje, koje su ugledali u daljini, biti jedini deo kita koji će tog dana videti. No, tada se desilo čudo - ogromni sisar iskočio je iz vode tačno ispred broda.

Kurir

Autor: Kurir