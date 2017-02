BIZARNO: Dvojica Indijaca ustala iz groba!

NJU DELHI - Dva Indijca u razmaku od samo nekoliko dana ustali su iz groba tokom sahrane u selu Madalinganala i tako šokirali ožalošćenu porodicu.



Kumar Marevad (17) bio je u teškom stanju u bolnici nakon što ga je napao i izujedao besan pas nekoliko dana ranije. On je ležao u bolnici s visokom temperaturom, a lekari su njegovim roditeljima poručili da očekuju najgore. Posle nekoliko sati provedenih na aparatima u bolnici porodica ga je odvela kući da tamo provede poslednje trenutke.



Kako su njegovi roditelji rekli, mladić je prestao da diše i bili su sigurni da je umro. Zamolili su komšije iz sela da sve pripreme za sahranu i nosili su sina dva kilometra do groblja. Taman kad su došli na mesto gde su planirali da ga ukopaju, Kumar je otvorio oči i počeo da diše, rekli su njegovi roditelji.



Samo dva dana kasnije Ningapa iz Jadgira proglašen je mrtvim, ali se tokom sopstvene sahrane probudio i rekao da je gladan. Njegovi ožalošćeni rođaci su se uspaničili verujući da je duh, pa su pobegli.

- Lekar iz ambulantnih kola rekao nam je da je umro, pa smo zakazali sahranu. On se na sahrani, oko ponoći, probudio i rekao nam da je gladan i da mu damo voćni sok. Većina rođaka je pobegla u panici - kazao je njegov sin Parašurama.



E.K.

Autor: Foto: Profimedia