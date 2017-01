(FOTO) NOVI OPASAN TREND VLADA INTERNETOM: Klinci sami sebi lome palčeve i objavljuju fotke! JEZIVO!

Jedan od novijih trenodva među klincima jeste lomljenje palčeva. Naime, sami sebi lome prste a slike objavljuju na društvene mreže.

Fotografije dovoljno govore, a ovaj deformitet koji u najvećem broju slučajeva može da se vrati u normalno stanje. Klinci širom sveta posle "lomljenja prstiju", brže-bolje pitaju kako da palac vrate na “svoje mesto”.

@RahSenpai did i do it right pic.twitter.com/SRwh8jzECq