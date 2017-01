(FOTO) SEKSI RUSVAJ: Htela je da se pohvali lepotom, ali je reakcija tviteraša bila BRUTALNA!

Naime, ona je objavila selfi na kom pozira u glamuroznom izdanju, ali iako joj priznajemo lepotu, njeno okruženje izgleda kao poprište srednjovekovne bitke.

Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/UpeVG8y5SJ — alyssa (@og_pocahontas)

">December 23, 2016

Krš i nered su toliko isprovocirali tviteraše da se gotovo svaki odgovor na sliku ticao sobe.

1. Neki su joj dali modne savete...

@og_pocahontas that dress would look better with them black heels thou pic.twitter.com/EQ3tkzCOku — Martina (@XoTinaaa_)

">January 6, 2017

2. ...drugi su rešili da "srede" sobu

*Fixed* RT @og_pocahontas: Going to dinner because I needed an excuse to wear this pic.twitter.com/dBzG0Jax0U — BK (@bk17__)

">January 6, 2017

3. Bilo je i onih koji su ukazali na nepoželjne uljeze

@og_pocahontas BREH is that a mouse back there?! pic.twitter.com/kOzUZy4yxE — Veener Shnitzel (@deucetreykix)

">January 6, 2017

“Molim se za onog ko će te oženiti“, napisao je jedan korisnik.

(Mirror)

Autor: Foto: Twitter