MAČKE MOGU DA VIDE ZLE DUHOVE: A evo kako se tada ponašaju!

Zato nije pametno odgurivati je od sebe u strahu od dlaka, jer za mačke kažu da su čarobne životinje.

Na primer, strahujete li od uroka ili se bojite da vam neko želi zlo, tada dodirujte svoju mačku s obe ruke, mazite joj levu šapu pa nastavite do repa.



Mačke imaju pozitivnu auru i zato ih je dobro imati. Osim što će od zla i negativne energije čuvati kuću, čuvaće i sve ukućane. One su poznate kao isterivači zlih duhova iz domova. Ako vidite mačku da dugo sedi u jednom delu prostorije i gleda u nešto, to može biti pokazatelj prisustva zlih duhova. U takvim situacijama je preporuka zapaliti sasušeni pelin i zadimiti kuću.

Foto: Profimedia

Zanimljivo je da ove životinje u kući i oko nje najviše borave na mestima gde je najviše negativne energije. U Rusiji imaju ritual da pre useljenja u novi dom, u njega najpre puste mačku. Ona tada eliminiše negativnu energiju starih vlasnika i unosi pozitivnu, jer mačke žive u visokim energetskim zonama.

Jačina moći zavisi od toga kojoj vrsti pripada, pa se tako veruje da mačke persijske, sfinga, reks i mančkins rase imaju duplo više magičnih i isceliteljskih sposobnosti u odnosu na druge.

Foto: Profimedia

(atma.hr)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia