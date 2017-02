TOTALNO LUDILO: On SVAKO jutro pije svoju MOKRAĆU, jer veruje da ČISTI TELO! Ludi svet 21:03, 10.02.2017. 4

Učitelj joge i nastavnik fizičkog, naime, svakog jutra pre vežbi disanja i meditacije ispije sedam gutljaja vlastite mokraće.

"Mnogi se ovde zgražaju, ali ja to nisam izmislio, već samo primenjujem ono što je odavno poznato i ukorenjeno u tradiciji. Kad bi netko ugazio na ježa, uvek je savet bio - pomokri se na ranu. Najstariji zapis o urinoterapiji datira od pre pet hiljada godina i nađen je u Indiji. U svim razdobljima na mnogim krajevima sveta sve do danas se urinoterapija održala, a to što kod nekih izaziva šok, ne menja ništa na stvari ", kaže Leo.

Još u antičkoj Grčkoj su koristili urin za lečenje rana, u rimsko doba Gali su njime izbeljivali zube i rimski istoričar Plinije stariji piše o upotrebi urina kod lečenja rana, ujeda psa ili zmije, kožnih bolesti, infekcija oka, opekotina i ožiljaka.

"U lekovima koje piju bolesni ljudi kriju se mnogo gadljivije i opasnije supstance od onih iz mokraće. Ljudi ih konzumiraju i skupo ih plaćaju. Dok se mi čudimo i zgražamo, farmaceutske kompanije zarađuju milijarde prodajom lekova napravljenih od sastojaka urina", rekao je Leonardo.

On preporučuje da mokraću možete koristiti na više načina. Unutrašnja primena podrazumeva ispijanje, post, klistir, grgljanje, ukapavanje, ušmrkavanje ili injekcije, a spoljašnja masiranje, obloge, utrljavanje i kupku od mokraće.

Stručnjaci tvrde kako nas bubrezi oslobađaju svega što nam ne treba, da se to vraća nazad je zapravo kontraproduktivno.

