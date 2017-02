(VIDEO) DA LI SE SEĆATE CIGLE U ZIDU? Sada je ova kultna obrada dobila i SPOT!

Na Jutjubu se može naći i transkript Stevine obrade Pink Flojd "Vi donid nou eđukejšn vi don nid nou vokuhooou Hej, tiča, gica-vica looo Onokonidnos tu mekes o brekes ovooo Hej, tiča, gica-vica looo Onokonidnos tu mekes o brekes ovooo"

- Ja radim u poljoprivredi, a ovo s muzikom je onako, usput. Sviram najviše na slavama, od Svete Petke do Svetog Jovana, a zovu me i za rođendane, i u kuće i u restorane kad su slavlja - ispričao je Steva.

Kaže da je igrom slučaja počeo da svira rok hitove, jer je u njegovom selu bilo rokera koji su stalno puštali te ploče, a on je, onako, “u šali“ po sluhu skidao i muziku i tekst.

- To je sve bilo opušteno, spontano, kad se družimo, neko je to snimio i pustio na internet. Prvi put sam to svirao javno u Turiji kod Srbobrana na Kobasicijadi, tu me je jedan prijatelj popeo na binu, krenuo sam ono „vi dont nid nou“, i od tada gde god idem, kažu mi „ajde sada ono od Pink Flojd“. Sviram inače uglavnom starogradske pjesme, kad me zovu - kaže Steva.

