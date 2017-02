(VIDEO) ŽIVI SA 7 SEKS LUTKI, NAZIVAJU GA PERVERZNJAKOM: Radi im čudne stvari, nećete verovati koje!

Li Čen (58) živi sa sedam seks lutki. On svaki dan provodi brinući o svojih sedam cimerki, silikonskim lutkama u ljudskoj veličini.

Ovaj muškarac iz kineskog grada Hijušuija, veliki je fan lepih ženskih figura za koje kaže da su mu ćerke. Pet lutaka pripadaju Liju, dok je dve dobio na poklon od svojih prijatelja. Li kaže da njegove lutke ne koristi za seks, već da ih samo češlja i oblači. Čak ih vodi na odmor. Potrošio je preko 13.600 evra na 100 kostima za sedam silikonskih lutaka.

Li planira da osnuje firmu dizajniranje i proizvodnju odeće za njegove igračke od kojih svaka košta preko 1.300 evra.

Mnogi ljudi zovu perverznjakom ali da on ne želi da se pravda zbog toga.



"Ove lutke su lepe. One imaju sve najboje karakteristike žena. Ja samo cenim lepotu", kaže Li. Iako se lutke prodaju kao seksualne igračke, on ih ne koristi zarad zadovoljstva, već da ih tretira kao članove porodice.

On ohrabruje svog sina (18) da koristi lutke da zadovolji svoje biološke potrebe. Sinu je za rođendan kupio upravo takvu lutku da bi je koristio kada mu bude bilo potrebno.

Li se razveo od supruge 2004. godine, a opsesija lutkama je počela 2010. godine nakon posete Pekingu.





Tamo je otputovao sa svojom devojkom, a par je posetio radnju gde su se prodavale japanske silikonske lutke.utkaRaskinuli su 2014. godine, a Li je iste godine kupio prvu lutku jer je bio usamljen, pošto je njegov sin veći deo vremena provodio u školi.

"Svi kolekcionari za lutke su veoma normalni. Mi smo mnogo normalniji od onih koji za nas kažu da smo čudni, a sami su neverni svojim partnerima", kaže ovaj Kinez.

