ZBOGOM, PAMETI: Ilinois ulaže novac u odbranu od zombija!

ČIKAGO - Dok političari u američkoj državi Ilinois raspravljaju o budžetu, tamošnji parlament odlučio je da oktobar 2017. proglasi mesecom pripreme za odbranu od zombija.

- Objašnjeno mi je da ako se neko pripremi za zombi apokalipsu, biće spreman da se izbori sa svim prirodnim katastrofama poput tornada, mećava... Jednostavno, svih prirodnih katastrofa - kaže poslanik Emanuel Kris Velč.



Lakomislenost



Poslanik Grant Verli kaže da uvođenje zombija u priču dodaje lakomislenost celom događaju, ali da on poziva na spremnost za planiranje vanrednih situacija.

- Ne treba nam plan kad se ništa ne dešava, ali je plan važan kada dođe do katastrofe - objašnjava on.



Predstavnika Stivena Andersona najviše zanima za kakve će se zombije pripremiti.

- Živi mrtvaci u seriji „Z nation“ su pametni i brzi, dok su oni u seriji „Okružen mrtvima“ spori, ali stižu u hordama - kaže on.



Poslanik Vilijam Dejvis kaže da se zombi apokalipsa uglavnom smatra krajem sveta, a da stanovnici Ilinoisa treba da se spremaju za nešto od čega mogu da se oporave.



Nije samo zabava



- Ovo zvuči zabavno, ali ideja je da se ljudi zabrinu za katastrofe. Uvođenjem zombija u priču naterali smo ljude da pričaju o pripremi, a to je najvažnije - kaže poslanik Džini Ajvz.

Autor: E.K.,Foto: Reuters