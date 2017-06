KAD SLAVA POMUTI ZDRAV RAZUM: 13 žešćih skandala koji su pratili glumce iz serije Prijatelji!

"Prijatelji" su jedna od najboljih komedija ikada snimljena, koja je zaludela bukvalno ceo svet, kada je počela sa emitovanjem davne 1994. godine.

Međutim, čak i oni imaju svoje mračne tajne za koje ne žele da znate. Predstavljamo vam 13 najvećih tajni o njima.

1. Dženifer je želela da napusti seriju pre završetka

Ona je postala super poznata, počela je da snima filmove, pa je razmišljala da napusti seriju. Izjavila je: "Imala sam par problema sa kojima sam se borila. Želela sam da prekinem kada su nas ljudi još uvek voleli... i onda sam pomislila "Koliko još Rejčel imam u sebi?". Srećom, odlučila je da snimi poslednju sezonu.

2. Metju Peri i njegova ovisnost

On se tokom serije borio sa ovisnošću. Metju je rekao: "Iz tuđe perspektive se činilo kao da je sve bilo pod kontrolom. To je zapravo bio veoma dug period za mene jer sam patio od alkoholizma. Onda su stvari postale toliko loše da nisam mogao da sakrijem i svi su znali". On je takođe rekao da je ovo uticalo na njegovu karijeru: "Ne sećam se tri godine iz tog perioda, negde između treće i šeste sezone".

3. Dejvid Švimer ne želi ponovno okupljanje

Kortni Koks je jednom izjavila: "Ostavite se toga, nećemo to raditi! To se neće dogoditi. 80% nas želi, ali će se uvek naći neko ko neće hteti. Neću reći ko, ali to možda nije Švimer".

4. Dženifer Eniston nije pozvala na venčanje svoje kolege iz serije

Džen i Džastin Terou su se venčali u potaji 2005. godine. Pozvala je Lisu Kudrou i Kortni Koks, ali nikoga drugog. Met Leblank je rekao: "Mislim da su dobar par i da je ona srećna. Bitno mi je samo da je Džen srećna. Da me je želela tamo, bio bih tamo". Metju Peri je takođe izjavio: "I ja sam bio iznenađen. Mislim da su lep par i srećan sam zbog njih".

5. Džoi je imao problema sa zakonom jer je dva puta vozio pod dejstvom alkohola

Met Leblank je otkrio u intervjuu da je zbog ovoga bio hapšen. Rekao je: "Dva puta, čini mi se. Kada sam bio mlad i glup. Nisam vozio brzo, samo sam bio pijan. Mediji me zbog ovoga nikada nisu ostavili na miru. Imao sam

sreće". Ovo je stvar prošlosti jer je sad voditelj sporstske emisije "Top gear".

6. Metju Peri nije došao na ponovno okupljanje

Planirano je da se članovi cele ekipe skupe u čast Džejmsa Barousa, režisera, ali je Metju bio zauzet poslom u Londonu. Poslao je video, ali nije bilo isto.

7. Monika i njena "Kugar taun" drama

Kada se završila serija, Kortni Koks je dobila glavnu ulogu u komediji "Kugar taun". Sve je išlo po planu sve dok snimanje nije prekinuto 2009. godine zbog njenih "porodičnih problema". Razvela se od muža 2013. godine i svi misle da je zbog serije, koja se prekinula nakon šest sezona.

8. Met Leblank je podneo zahtev za razvod

Met Leblank i Melisa MekNajt su bili savršen spoj dok se Met nije udlučio za razvod. Nakon toga je bio u vezi sa Andreom Anders (koleginicom iz serije "Džoi") 2006. godine, ali su se razišli 2015. godine. Met je još uvek u kontaktu sa Melisom i dele starateljstvo oko ćerke Marine.

9. Putovanje

Džejms Barous je želeo da pošalje celu ekipu na odmor nakon snimanja prve sezone, pa ih je odveo u Las Vegas. Rekao je da je želeo da uživaju još malo dok nisu poznati i odseli su u "Cezarovoj palati".Par godina kasnije su tamo snimali jednu scenu iz pete sezone.

10. Dženifer Eniston i njena loš odnos sa majkom

Dženifer je živela sa majkom nakon što su se razveli njeni roditelji, a majka joj je bila model. Dženifer je rekla: "Bila je veoma kritički nastrojena prema meni. Pošto je bila model, bila je zanosna, a ja nisam, nikada. Ne vidim sebe u tom svetlu kao ona. Takođe nije praštala i bila je zlopamtilo". Njena majka je napisala knjigu "Majka i ćerka za prijatelje: Memoari", što im je još više ugrozilo odnose, jer je otkrila sve detalje.

11. Dejvid Švimer je udario potencijalni istorijski spomenik u Njujorku

Kupio je gradsku kuću u Južnom Vilidžu koja je poticla iz 1852. godine. Sagradio je vilu na šest spratova, ali ljudi nisu bili zadovoljni ovom idejom. Komšije su sprejom pisale na njegovoj kući "Ros nije u redu".

12. Lisa Kudrou i velika parnica

Lisin menadžer, Skot Hauard, podneo je parnicu protiv nje 2007. godine. Slučaj je okončan 2014. i morala je da mu plati 1,6 miliona dolara za zaostale honorare. Ona je zarađivala toliko para po sezoni, ali je to i dalje mnogo novca.

13. Nisu svi dobili podjednako novca za prvu i poslednju epizodu

U prvoj sezoni, svako je dobio po 22,500 dolara po epizodi. Međusobno su pregovarali i broj se povećao na 75,000 dolara za sezonu 3. Konačno, u poslednje dve sezone, oni su zarađivali milion dolara po epizodi.

