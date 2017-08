Uskoro počinje Operosa Montenegro Opera Festival 2017.

Ovog leta, od 23.- 27. Avgusta, održaće se jedini operski festival u Crnoj Gori, smešten na istorijskim tvrđavama Kanli Kula, Forte Mare kao i u Starom gradu Herceg Novog, sa pogledom na predivno Jadransko more.

Operosa Montenegro Opera Festival 2017. (OMOF2017) spaja mlade i talentovane, ali i renomirane internacionalne operske umetnike. Oko 30 mladih umetnika iz raznih krajeva širom Evrope biće deo ovog festivala sa uzbudljivim programom operskih, i izvedbi klasične muzike.

Glavni događaj ovogišnjeg Festivala biće crnogorska premijera opere Iolanta poznatog ruskog kompozitora P.I. Čajkovskog. Glavni cilj Festivala jeste promovisanje tradicionalne opere na moderan način, kojim će se ova vrsta muzike približiti mlađoj publici. Pružanje šanse mladim, talentovanim izvođačima da ispolje i promovišu svoj talenat, kao i saradnja sa renomiranim, internacionalnim operskim ekspertima je ono po čemu se ovaj Festival razlikuje.

Operosa Montenegro Opera Festival je ove godine izabran da primi prestižnu EFFE nagradu, Evropske Asocijacije Festivala koja obuhvata isključivo Festivale koji se na kvalitetan način zalažu za umetnost i imaju značajan doprinos na lokalnom, nacionalnom I internacionalnom nivou. Žiri koji je odlučivao o EFFE nagradi, ocenio je Operosa Montenegro Opera Festival ovako:

Visoko profesionalni Festival sa jasnim ciljem da pomogne mladim i talentovanim umetnicima kroz kompleksnu opersku produkciju, gde promoviše evropske kulturne vrednosti na različite načine.

Prošlogodišnji festival u Herceg Novom, kada je bila izvedena Rosinijeva opera “Pepeljuga” posetilo je oko 3000 ljudi, i propratio veliki broj štampanih i online medija, među kojima je i najpoznatiji operski časopis Opera Now iz Velike Britanije.

Ove godine će biti premijerno izvedena ruska opera najpoznatijeg kompozitora perioda romantizma Čajkovskog, za razliku od prošle kada je to bila italijanska opera, pa organizatori veruju da će privući veliki broj lokalnih gostiju ali i internacionalnih turista.

Kako je približavanje klasične muzike mladima jedan od najvažnijih ciljeva organizacije ovog festivala, ove godine će u okviru projekta Young@Opera biti obezbeđen slobodan ulaz mlađima od 18 godina na izvođenja 26. i 27. Avgusta na Kanli Kuli. Young@Opera projekat Operose u okviru kog će oni organizovati veliki broj interaktivnih događaja širom Crne Gore, prepoznala je i podržala Kreativna Evropa Evropske Unije.

Ovogodišnji OMOF2017 održaće se poslednje nedelje avgusta a gledaoci će imati priliku da pogledaju premijerno izvođenje lirske opere Iolanta Čajkovskog u Crnoj Gori, koja je i poslednja opera koju je Čajkovski komponovao. Festivalski program podrazumeva uzbudljiv sadržaj koji obuhvata brojne koncertne i simfonijske nastupe u kom učestvuju internacionalni umetnici, operski pevači i ansambli.

Program se sastoji od sledećih događaja:

23. avgust 2017. u 21h - "Crnogorske Dive na Forte Mare”, tvrđava Forte Mare

Birane operske arije i dueti u pratnji gudačkog ansambla.

Olivera Tičević - sopran

Marijana Šovran - sopran

Milica Milanović – sopran

Kvartet Rocher

24. avgust 2017.u 21h - “Trenutak za klasiku u Starom gradu”, Stari grad Herceg Novog

Baletsko - operski performans.

25. i 26. avgust 2017. u 21h - “Iolanta”, tvrđava Kanli Kula

Opera P. I. Čajkovskog

Eraldo Salmieri - dirigent

Ashley Dean - reditelj

Cordelia Chisholm - scenograf

Ilija Višnjić - kostimograf

Kevin Treacy - dizajner svetla

Operosa Opera Festival orkestar, hor i solisti.

27. avgust 2017. u 21h - “Završni gala koncert”, tvrđava Kanli Kula

Jan Wierzba - dirigent

Basma Edress - violina

Operosa Opera Festival orkestar.

I ove godine okupili su izvanredan umetnički tim koji trenutno vredno radi sa oko 30 mladih umetnika iz celog sveta na pripremanju opere. Probe za operu Iolanta se održavaju u Kolarčevoj zadužbini, u Beogradu.

Pre svake premijere organizovan je i VIP koktel samo za donatore i sponzore Festivala, diplomate iz Srbije i Crne Gore, kao i internacionalne biznismene koji su prijatelji Festivala i ljubitelji opere.

Pozivamo sve ljubitelje opere ali i one koji to nisu, da dođu i uživaju, dožive potpuno novo iskustvo klasične muzike na Operosa Montenegro Opera Festivalu 2017. od 23. do 27. avgusta!

Informacije o kupovini karata se mogu dobiti slanjem mejla na sales@operosa.org i na Operosa Opera Festival Facebook strani.

