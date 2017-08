OSNIVAČ DIVLJIH JAGODA USKORO POSTAJE OTAC: Zele će dobiti ćerku u 62. godini!

Zele Lipovača, legendarni gitarista, koji je već dugo godina jedan od najcenjenijih instrumentalista i autora u Regiji, uskoro će postati otac u 62. godini života.

OSNIVAČ DIVLJIH JAGODA: Džiboni nije bio dobar za naš bend!

"Da, kćerkica je na putu", rekao je Zele, dodavši kako ne voli da se o njegovom privatnom životu mnogo piše.

A post shared by @mddarko on Oct 1, 2014 at 2:42pm PDT

Ovakav stav svakako ne iznenađuje s obzirom na činjenicu da je jedan od osnivača grupe „Divlje jagode” tokom cele karijere svoju privatnost držao daleko od očiju javnosti.

"Ja ne želim o tome pričati niti sam ikada bio taj tip. Ne želim dete uopšte u to da uvlačim niti će biti slika deteta po novinama. To je moj privatni život i mislim da nema nikakve potrebe. Ja nisam ta estrada i nemam veze s ovom balkanskom estradom, nisam taj tip. Ovo sam što jesam - svirač i kome paše da me pita o gitarama i rokenrolu, to je to", objasnio je on tokom telefonskog razgovora, dodajući da nikada javnost nije bila upućena u njegov privatni život.

A post shared by Balkan Punk Rock Lovers (@rockeri_sa_balkana) on Nov 16, 2015 at 1:18am PST

A upravo to objašnjava i činjenicu da nam ovaj legendarni muzičar nije otkrio ime žene s kojom će dobiti kćerku, ali je nedavno u intervjuu objasnio kakve žene poštuje.



"Pre svega, mora biti ženstvena, a zatim da je to osoba koja razmišlja i ima slične navike i poglede na svet kao i ja. Ne verujem u teoriju da se suprotnosti privlače, nego verujem da je uspešna veza spoj onih koji uživaju u istim stvarima", rekao je Zele.

Kurir.rs/Azramag, Foto: Stefan Jokić