ŠIJAN DOBIO PRIZNANJE U SARAJEVU: U novom filmu Tito i Staljin!

U Narodnom pozorištu u Sarajevu preksinoć je završen Sarajevo film festival, a jedini nagrađen od autora iz Srbije je Slobodan Šijan.



Legendarni reditelj je osvoji specijalno priznanje žirija za razvoj svog novog filma „Budi bog s nama“, u kojem bi glavnu ulogu trebalo da igra Miloš Biković.

- Film prati lik prvog filmskog kritičara na teritoriji regiona Boška Tokina, koji je pisao i objavljivao filmske kritike u Zagrebu i Beogradu. Fokusiramo se na njegov pokušaj da snimi prvi umetnički film, jer je on bio veliki promoter filma kao umetnosti. Posle rata je bio uhapšen, a ne zna se šta se zapravo desilo s tim filmom. Bila je neka priča da ga je snimatelj zapalio jer je bio ljubomoran, zaljubio se u glumicu i nekih drugih priča. Mi sad to razvijamo malo dalje, ima iznenađujući završetak, uključujemo i Josipa Broza i Staljina - kazao je Šijan.

Reditelj je otkrio novinarima da nema recepta za dobar film, a da je najviše ponosan što je sarađivao sa Pavlom Vuisićem.

- To je bio doživljaj. Svi su me upozoravali za „Ko to tamo peva“ - on je težak za rad, voli da popije. Međutim, on je dolazio svako jutro na vreme, potpuno trezan. Ukapirao je da radimo nešto dobro i jedini je možda to ukapirao. U stvari, on je glavna uloga, iako se govori da je to grupni film. On jeste grupni, ali on vodi tu grupu. To mu je bilo jasno i bio je vrlo posvećen. Drago mi je što sam imao šansu da radim s njim - otkrio je Šijan.

O kinematografiji

OD KOMUNIZMA NAM OSTALI PARTIZANI



U razgovoru s novinarima Šijan se osvrnuo i na partizanski film, koji je bio vrlo popularan u vreme bivše Jugoslavije.

- To je bio veoma zanimljiv fenomen. U vreme najluđeg nacionalizma u regionu, na televiziji ide film o partizanima i najgledaniji je. A svi pljuju po komunistima. Meni je to ostalo zanimljivo, jer su ti filmovi ostvarili neki komunikacijski efekat koji je univerzalan. Vuče te onom filmskom atrakcijom - naglašava Šijan.

