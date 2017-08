TELA SU LETELA, SEKUNDE SU ME DELILE OD SMRTI: Naša glumica bila je svedok napada u Barseloni, ovo je njena ispovest!

"Bilo je strašno, gledali smo u smrt, bio je tu na metar od mene. Kako sam uspela da uđem u prodavnicu, ne znam. Dve mlade Italijanke su me ponele i uvukle u radnju. Možda su me sekunde delile od smrti. Još nisam svesna šta sam doživela, to je strahota. Oni danas nisu uspeli da operu ulicu koliko je bilo krvi", rekla je Suzana.

Ona je u tom delu grada bila sa drugaricama koje su otišle na plažu, dok je ona u poslednjem trenutku odlučila da kupi naočare za sunce.

"Sasvim slučajno sam se našla u ulici Portal del Angel, u jednom trenutku sam ušla u prodavnicu da probam naočare, potpuno jedno lenjo popodne u Barseloni. Iz čista mira izašla sam na ulicu i počela je vriska. Niko nije znao o čemu se radi. Letala je žena sa detetom u ruci", opisuje scene kao iz horor filmova.

Stampedo koji je nastao u tom trenutku, bio je strašan, jer je kombi rušio sve red sobom.

"Sve je trajalo pet minuta, toliko mu je trebalo da pobije sve ljude. On je dao gas, ulica je dugačka 500 metara. Minut pre toga sam ušla da probam naočare za sunce, slikala se nasmejana, sledećeg trenutka dešava se sve ono..."

Ona je dodala da je panika uhvatila posle dva sata, kada je pozlilo gospodinu, koji je bio srčani bolesnik.

"Tada sam shvatila da ne znam koliko će sve trajati. Kroz gvozdenu zavesu sam videla da neko protrči kroz ulicu, onda sam shvatila da ne moram da ostanem unutra. Počela sam da se tresem, iako je leto i visoka temperatura."

U teškim trenucima hrabrila je sebe da izdrži do kraja i smiri se.

"Ovde se ništa nije znalo, dva sata nismo mogli da dobijemo informaciju šta se događa. Čuli smo da je terorizam u pitanju. Taj auto se brzo kretao, tela su letela i pucala. Nikada neću zaboraviti slike koje sam videla. Taj kombi smrti, prošao je pored mene na pola metra."

"U trenutku kada je sejao smrt po ulici, prodavačice su istrčavale iz radnje i na sav glas pozivale da se sklonimo sa ulice i uđemo u ranje. Njima je data direktiva da se spuste gvozdene zavese. Čekali su hrabro, bilo je dosta starijih ljudi, koji su bili potpuno izgubljeni. One su se vraćale po njih i dozvlačile ih u prodavnice. Oduševljena sam hrabrošću tih ljudi."

Srpska glumica kaže da je i dalje u šoku i da ne može da opiše šta se sve dešavalo.

"Nemoguće je preneti nekome ovo što sam doživela. Ja sam glumica, proputovala sam pola sveta, iza mene je 60 godina raznih senzacija i teških okolnosti životnih, ali ovo je apsolutno najgore. Potpuni osećaj nesigurnosti gde čovek odjednom postaje ništa."

"Čovek posle ovakog stresa i užasa koji sam videla ne može da bude isti", poručila je Petričević.

