(VIDEO) KIŠA NIJE RASTERALA FANOVE PLAVOG ORKESTRA: U znak zahvalnosti, Loša je napravio potez koji je oduševio sve

Finalne pripreme 💪🏻💪🏻💪🏻 #vecerasnabeerfestu #boljebitipijannegostar #lovacikosuta #tisimojasudbina #mismopijanebudale #stacenamasoferimakuca #esadpravackoncert

A post shared by Andjelka Prpic (@andjelkap) on Aug 20, 2017 at 9:19am PDT