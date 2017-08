(FOTO) OVO JE MAMA VUKA KOSTIĆA: Tata mu je bio legendarni glumac, a majka je prelepa!

Malo, malo pa podeli važne detalje iz svog života. Tako je i poslednjom fotografijom oduševio pratioce.

Podelio je sliku iz detnjstva, gde u društvu brata Nestora i mame Gordane uživa u kupanju.

"Najlepša mama na svetu... Moja mama", napisao je Vuk.

Najlepsa mama na svetu..Moa mama A post shared by vuk kostic (@vukkosticbadza) on Aug 22, 2017 at 1:51pm PDT

Inače, Vuk je sin pokojnog glumca Mihajla Kostića Pljake, za kog je bio jako vezan i koji nije očekivao da će sin slediti njegovu profesiju.

"Brat i ja smo pored Pljake zavoleli sport i lov. Niko nije mogao da me smiri, pa me je otac odveo kod Mike Aleksića u školu glume kako bi se negde svrteo na jednom mestu i čuo nešto pametno. Zainteresovalo me sve to... gluma, knjige... Dosta vremena sam provodio među očevim prijateljima glumcima, naročito sa Draganom Nikolićem, ali svi su mislili da ću postati neki sportista", rekao je Vuk jednom prilikom.

foto: Dragan Kadić

