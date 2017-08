BJELA OTVORIO DUŠU: Rođen sam u Jugoslaviji, a umreću...

Glumac, reditelj, producent - jednim imenom Dragan Bjelogrlić. Slavni Bjela već godinama uspešno uspeva da pomiri te tri veliki strasti u sebi.

Dokaz za to su pre svega njegove sjajne glumačke role, ali i rediteljski prvenac "Montevideo" u kome se dokazao da je sjajan i iza kamere. Sada pred publiku dolazi sa novom serijom - "Senke nad Balkanom" koja će biti itekako uspešna, barem sudeći po reakciji publike i kritičara koji su pogledali prve dve epizode na filmskom festivalu u Sarajevu.

U jednom od intervjua Bjela se dotakao priče o regionu nekadašnje SFRJ, o situaciji na Balkanu i tom prilikom otvorio dušu govoreći o bivšoj Jugi.

"Nekako sam odmah posle ovih naših nesretnih ratova krenuo da dolazim u BiH, Hrvatsku, na celokupan prostor bivše Jugoslavije, jer zaista verujem da smo jedno. Rođen sam u Jugoslaviji i umreću u Jugoslaviji. U celom tom prostoru se osećam kao kod kuće, tako se i ljudi prema meni ponašaju i dobro se osećam svuda. Kada sam počeo da govorim o ovome, mislio sam da ćemo sad, 2017. godine, pričati o potpuno drugim stvarima i da će to povezivanje, praštanje, prevazilaženje problema ići mnogo brže i da će se ljudi spustiti na racionalan nivo. Sada da ponavljam nešto što svi znamo, da bi nam sigurno, da zajedno funkcionišemo, bilo mnogo lakše, ali kao što vidite, to ne ide nego se ovo stanje čak produbljuje. Onda ne mogu da vam kažem da će biti bolje, jer kada čujem te nacionalističke poklike klinaca na utakmicama, koji nemaju pojma, koji možda nisu izašli iz BiH ili Srbije i ne znaju kome pogrdne reči upućuju, onda nisam baš veliki optimista i to je nešto što me zbunjuje. Ne znam kada su ti klinci naučili, zapravo prihvatili tu mržnju. Zato sam radio “Senke nad Balkanom”, da bi se vidjelo da problemi nisu od jučer nego da su nasleđeni", rekao je Bjela.

