SEĆATE LI SE DREZIKA I ANITE? Svi smo voleli seriju Nestašne godine, a sudbina se ovako poigrala sa njihovim životima!

Cela jedna generacija bila je navučena na seriju o grupi srednjoškolaca i njihovim ljubavima, problemima, ludorijama... A u centru te priče bili su Anita i Drezik, verovatno najpopularniji par u istoriji tinejdž serija.

Svi su se ložili na njih i zavideli im, a nakon "Nestašnih godina" - godinama nismo čuli za njih... A onda je Drezik uzburkao javnost.

Naime, Kalan Malvej se 2014. pojavio u holivudskom spektaklu "300: Rise of an Empire" i to u jednoj od glavnih uloga, ali - niko ga nije prepoznao.

Ispostavilo se da nisu godine uticale na njegovu transformaciju, već strašna saobraćajna nesreća koju je imao 2003. godine.

Kalan Malvej preživeo je stravičan čeoni sudar pri brzini od 100km/h. Bio je zarobljen u vozilu skoro sat vremena dok nisu uspeli da ga oslobode. Rez na licu mu je bio od uva do uva, njegovo lice je jednostavno "palo" i 17 titanijumskih ploča su mu ubačene u lobanju da bi popravile frakture vilice i lica, a još uvek ne vidi na jedno oko.

Ipak, posle ovoga, Kalan se "ubacio" među superheroje i njegova holivudska karijera ide samo uzlazno - s blokbasterima kakvi su "Betmen protiv Supermena", "Warcraft", "Kapetan Amerika"...

S druge strane, glumica Lara Koks, koja je igrala Anitu, danas ima skoro 40 godina, a izgleda - gotovo isto kao kad ste je poslednji put videli.

Mada se od "Nestašnih godina" oprostila 1999. godine, i danas bi komotno mogla da reprizira ulogu šarmatne srednjoškolke.

Nažalost, to joj je i ostala najupečatljivija uloga. Nastavila je da se bavi glumom, ali uglavnom u serijama i TV filmovima koji se kod nas i ne prikazuju, kao i u reklamama...

