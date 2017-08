ČUVENA CANA FONTANA GODINAMA PATI ZBOG PORODIČNE TRAGEDIJE: Svi mi kažu proći će vremenom, ali ne tuga prolazi!

Glumica Žiža Stojanović rođena je u srpskoj prestonici pre 87 godina. Njena najpoznatija uloga makar kada je reč o televiziji je lik Cane fontane iz serijala "Srećni ljudi".

Na pozorišnim daskama je ipak imala mnogo veći uspeh.

"Nisam glumila u mnogo filmova, ali sam glumila u svim TV serijama koje je napisao Siniša Pavić. U "Srećnim ljudima" glumila sam kelnericu, Canu Fontanu. Ne znam zašto se Cana Fontana dopala Romima. Ima ih mnogo na Bajlonijevoj pijaci gde obično pazarim. Kada me vide nastane veselje, trpaju mi u torbe voće i povrće i neće da naplate. Neverovatno da me je prepoznao i jedan 12-godišnji dečak u tramvaju i rekao mi: "Tetka, vi ste glumica. Baš ste kul. A, jeste li vi bogati, imate li vilu i bazen"? To me je nasmejalo do suza. I moja ćerka Sanja često mi je prigovarala: "Mama, bolje da si postala folk pevačica, sada bi imali kuću na Dedinju", rekla je ranije Žiža".

Imala je priliku da se sretne i sa Titom koji je je ostao zadivljen njenim talentom.

foto: Damir Dervišagić

"I Tito me je čak gledao, ja sam najbolja jugoslovenska "izbiračica"! Tito u loži, on i Jovanka Broz. Posle predstave sedeo je do mene pola sata, po protokolu... Reč mi nije rekao. Nije mi ni ruku pružio, samo me je pogledao, naklonio se i otišao. Oči kao njegove više nikad u životu videla nisam", prisetila se oduševljena glumica.

Tragedija ju je zadesila pre četiri godine kada je ostala bez ćerke Sanje.

"Nažalost, istina je da sam izgubila ćerku. To se desilo pre četiri godine. Svi mi kažu - proći će vremenom, ali ne prolazi... Bilo je u pitanju teže oboljenje, ne bih da detaljišem... Moj unuk Uroš, koji inače živi u Berlinu, izgubio je majku! Njegov otac ponovo se oženio nedugo nakon Sanjine smrti... Moj Uroš ima samo mene", istakla je glumica koja ne može da sakrije tugu.

Nedavno je Žiža sa svojom koleginicom Evom ras obišla "ranč prokletih" čuvenu lokaciju na kojoj se snimala serija "Srećni ljudi".

"Jao, Evo, vidi koliko se sve promenilo. Molim vas da me slikate pored česme, ovde smo snimili toliko scena. Sećate se one čuvene kad se moj ljubavnik Kuca umiva, a mene napadaju komšinice", prisećala se Žiža i pozirala.

foto: Kurir

