GLUMAC VEČERI - PETAR STRUGAR! Spajdermen je bolji od Hamleta!

Zahvaljujući glasovima publike, Petar Strugar izabran je za glumca pete večeri Filmskih susreta u Nišu, što mu daje šansu da, uz Nebojšu Glogovca, Vojina Ćetkovića, Nebojšu Milovanovića i Igora Đorđevića, konkuriše za titulu najpopularnijeg na festivalu.



Strugar otkriva da je još u studentskim danima sanjao da glumi Spajdermena i da je deo te želje delimično realizovao rolom Vladice u filmu „Jesen samuraja“, koja mu je i donela priznanje publike.

- Kad sam bio na akademiji, često smo sedeli u holu i pričali o željenim ulogama. Na pitanje šta bismo igrali, svi su pominjali Hamleta, likove Bernarda Šoa... Kad je na mene došao red, kazao sam - Spajdermena! Sviđa mi se to što je on dečko iz komšiluka. Dakle, neko običan, a ipak drugačiji. Sad još to mogu da uradim, a sa 40, 50 godina to će biti veoma teško - kaže Strugar i ističe:



Vladica pali vatru u meni



- Volim da igram uloge koje me zabavljaju, a kad malo sazrim, možda ću moći da iznesem i teže uloge. Ovaj film je bio realizacija te moje ideje, to me je zanimalo, palilo je vatru u meni, a nastojaću da taj plamen održim.



Komentarišući izazove koje mu je nametnula uloga u Bećkovićevom rediteljskom ostvarenju, Strugar priznaje da mu nije bilo nimalo lako da se pripremi za majstora borilačkih veština.



Ne treba mu dubler



- Sve scene su odrađene bez dublera, pa sam se maksimalno posvetio vežbanju kako bi to ispalo dobro, i mislim da sam u tome uspeo. Godinu i osam meseci imao sam dva treninga dnevno, bila je potrebna i psihička priprema za karate, brazilsku džiju-džicu i boks, što su bili sportovi koje sam vežbao za film - objašnjava glumac.

