PRAVI UMETNICI, A NE POVRŠNI LJUDI: Svetlana Bojković održala lekciju mladim glumicama!

Svetlana Bojković je jedna od najvećih glumačkih veličina kojima može da se pohvali naša kinematografija i jedna od onih glumica koja je uspela da ostane svoja u svim decenijama svoje karijere, i da nikada ne poklekne pred prolaznim trendovima i spusti svoje kriterijume zarad većeg priliva novca.

Baš iz tog razloga je mlađe koleginice često pitaju za profesionalni savet, a ona im, u skladu sa svojim godinama i integritetom, odgovori sledeće:

"Kao prvo, ma koliko to bilo otrcana fraza, gluma je životni maraton i potrebna je velika snaga ličnosti da se izdrži. Kada ne radi, umetnik se oseća neprijatno, odnosno, ako nije stalno u igri, gubi samopouzdanje. To se najčešće dešava mladim ljudima. Ali, to su prolazne stvari i upravo zato treba imati jaku ličnost da bi se sve to prebrodilo. Govorim o pravim umetnicima, ne o površnim ljudima kojima je, u suštini, svejedno. Uvek kažem i da je gluma profesija koja nosi rizik, jer važna je i sreća, a ne samo talenat", poručila je Svetlana.

foto: Dragana Kadić

(Kurir.rs/Glorija, Foto:Dragana Udovičić)