(FOTO) GLUMICA PROLAZI KROZ PAKAO: Oba sina joj završila u bolnici! Bože, pomozi nam!

Jer zašto bi zadnji dani odmora prošli na miru 😣😣😣 Fala lito, fala salmonela ili kojibogvecje, temperetura, dijareja, infuzija, antibiotici, pola dana na infektologiji u Mostaru, i to obojica!! So help us God!

A post shared by Marijana Mikulić (@maremikulic) on Aug 29, 2017 at 9:56am PDT