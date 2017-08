LAJZA HEJ JE IMALA TEŠKO DETINJSTVO: Roditelji su je ostavili, a komšija silovao! Preživela je rak grlića materica i bila inspiracija mnogima!

Lajzin život bio je inspiracija mnogima. Imala je teško detinjstvo kada su je napustili su je roditelji. Komšija ju je silovao dok je bila devojčica. Lajza je živela na ivici gladi a prekretnica se desila kada se izlečila od raka koje je postigla afirmacijama, vizualizacijama, ishranom i psihoterapijom.

Govorila je da se za samo šest meseci rešila se opake bolest - raka grlića materice od koga je obolela u 51. godini.

"Rak je bolest uzrokovana dubinskim i dugotrajnim zameranjem koje nosite u sebi dok doslovno ne počne da vas izjeda. To je duboka tajna ili tuga koja izjeda ili mržnja koja dugo traje. Ključ izlečenja je u ljubavi prema sebi i prihvatanju sopstvene ličnosti", napisala je Hejova u svojoj knjizi "Kako izlečiti duh i telo".

foto: Profimedia

Nakon što se okrenula pisanju knjiga usledio je i veliki uspeh. Njena dela preporučivala je Opra Vinfri, a knjge su prevedena na više od 30 svetskih jezika.

"Verujem da sam velika, jaka, zdrava devojka sa puno dobre energije. Vrlo sam srećna što imam energiju koju imam, da mogu da živim život koji živim i da uživam u društvu fantastičnih prijatelja. Verujem da me život voli. Isto tako, verujem da je smeh važniji od brige oko bora. Smejem se mnogo češće. Mnogo manje stvari me brine. U stvari, osećam se mnogo slobodnije nego kada sam bila dete. Kao da su me moje dobre misli vratile u stanje blažene bezbrižnosti", pričala je Lajza.

"Negujem mentalno stanje koje mi omogućava da imam pozitivne poglede na život. Ovo pozitivno, zahvalno, srećno stanje privlači najbolje od svega u životu, i zato je ova jedna od mojih najboljih decenija do sada", rekla je spisateljica u o životu u devetoj deceniji.

Ljudi širom sveta se opraštaju od Lajze, kao i srpski glumac koji je tugu izrazio na svom Fejsbuk profilu. Siniša Ubović se zahvalio na svemu što je ovom svetu podarila.

(Kurir.rs, Foto: Printscreen/Facebook, Profimedia)