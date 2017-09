ŽIVEO JE 13 PUTA KAO PODSTANAR, BIO BUNTOVNIK, A ONDA SU PUCALI NA NJEGA: Životna priča Nikole Đurička nikoga ne ostavlja ravnodušnim

"Dugo smo bili podstanari, selili smo se trinaest puta. Najduže smo živeli na Vidikovcu, zatim Petlovom brdu, Banovom brdu, u Nušićevoj ulici i na Zelenom vencu. U jednom stanu smo ostali samo nedelju dana. Imali smo nemačkog ovčara Alisu, ali pošto nisu hteli da nas prime u sve stanove sa psom, poklonili smo je prijateljima koji imaju kuću sa dvorištem. Bio sam veoma tužan", rekao je jednom prilikom za magazin "Huper" i dodao da je zamalo nastradao kada je jedan starac pucao na njega i drugove.

"Mnogo sam voleo da se igram na ulici. Izlazio sam ujutru iz kuće i vraćao se tek uveče, prljav i musav. Nisam dolazio kući bez preke potrebe, tek kada bi roditelji počeli da me traže. Bilo je super dok smo živeli na Petlovom brdu. Niske prizemne kuće i okolo livade. Obožavao sam da vozim tricikl koji je na nizbrdici mogao da razvije brzinu i do 20 kilometara na čas. Stariji dečaci su nas vodili preko magistrale da krademo kukuruz. Jednom je neki čiča pucao na nas. Verovatno u vazduh, ali sam pomislio da ćemo izginuti zbog kukuruza", prepričo je Nikola tada ovaj događaj.

foto: Filip Plavčić

Školu nije voleo, pogotovu prirodne nauke, pa je tako sa ulice otišao u kafane:



"Bio sam odlučan đak do petog razreda, onda me je uhvatio pubertet i brzo sam preko vrlo dobrog stigao do dobrog uspeha kojim sam zavrišio osnovu školu. U tom periodu smo otkrili alkohol i cigarete, krili smo se od roditelja. Pravo gradsko odrastanje. Često smo sedeli u jednoj kafani. Bila je to dobra kafana u kojoj je radila teta Mila. Davala nam je čak da pijemo i "na crtu"! Pošto smo bili premali često nam nisu davali ono što smo naručivali, ali je teta Mila uvek bila ljubazna", rekao je Đuričko i otkrio koju školu je završio.

"Posle osnove upisao sam srednju dizajnersku školu na Dedinju, industrijski dizajn. Jedna od retkoh kreativnih škola, ali mora mnogo da se radi", rekao je čuveni glumac i otkrio kako je došlo do situacije da postane glumac.

foto: Dragana Udovičić

"Već sa sedam godina moj brat se upisao u dečji omladinski dramski studi Radio Beograd, pa sam po inerciji, kao mlađi brat i ja otišao. Studio je vodio Mika Aleksić. Snimali smo razne dečje serije, više od sto radio-drama smo uradili, na radiju je redovno išao "Veseli utorak". Kada je za to došlo vreme, moj brat je 1991. godine pokušao da upiše Akademiju i stigao u uži izbor. Nisu ga primili i otišao je u vojsku. Naredne godine sam ja konkurisao. Bilo je to posle trećeg razreda srednje škole i primili su me. To je bio jedan od većih uspeha u mom životu. Roditelji su bili veoma zadovoljni što sam rano smislio šta ću raditi u životu", ispričao je za tada prestižan magazin.



"Na drugoj godini dobio sam ulogu u seriji "Otvorena vrata". Dobijao sam velike honorare, ali sam odlučio da se osamostalim i živim sam. Našao sam jedan mali stan u Srpskih vladara 33. U nekom potkrovlju, živeo sam u stanu od 17 kvadrata, ali je kuptatilo bilo veliko, sa kadom u kojoj sam mogao da se ispružim. Tu sam živeo više od godinu dana. Serije mi je poremetila školu. Bilo je teško da uskladim predavanja i snimanja. Zarađivao sam ozbiljan novac od kog sam mogao lepo da živim i finansiram svoju porodicu te 1993. čuvene po inflaciji. Tada sam sve ređe išao na predavanja. Neki profesroi su me razumeli, neki nisu. Upisao sam i treću godinu, ali je poslova bilo sve više.

Prestao sam da odlazim na predavanja. Sada mi je žao što nisam završio akademiju, jer smatram da je važno imati diplomu. Tada sam smatrao da je važnije da radim, jer sam želeo da budem glumac, a ne student" otkrio je svoju tajnu javnosti, ali i neke detalje iz privtanog života.

"1998. godina sam se oženio. Po prirodi sam porodičan čovek, volim da imam svoje utočište gde mogu da pobegnem. S jednom devojkom sam se zabavljao sedam godina, sa jednom tri. Emotivan sam i vezujem se lako. Voleo bih da sam neki latino lover i da imam gomulu devojaka, ali mi to nikada nije išlo od ruke. Kada smo se moja žena i ja sreli, jedno vreme smo živeli zajedno, bilo nam je lepo i smatrali smo da možemo da odemo korak dalje. Venčali smo se, sa parama od svadbe sredili smo stan", završio je priču Đuričko.

foto: Nebojša Mandić

