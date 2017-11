JUBILARNI: Počinje dvadeseti pančevački Džez festival

PANČEVO - U četvrtak, 2. novembra, počinje jubilarno, dvadeseto izdanje

pančevačkog Džez festivala, koji će se održavati do 5. novembra u Kulturnom centru Pančeva.

U okviru glavnog festivalskog programa nastupiće zvezde svetskog, evropskog i domaćeg džeza, među kojima i Džo Lovano (na gornjoj fotografiji), Tim Bern, Avišaj Koen, Čajna Mozis, Danijel Erdman, Ambroz Akinmusire, Fish in Oil, i drugi.

Saksofonista Džo Lovano, jedan od muzičara koji na svetskoj džez sceni opstaju već decenijama na samom vrhu, biće gost prve večeri jubilarnog 20. Pančevačkog džez festivala.

Iste večeri, 2. novembra, od 20.30, na programu je i koncert američkog saksofoniste Tima Berna i njegovog sastava „Snakeoil“, kao i besplatan

koncert mađarskog sastava „Canarro“.

Druge festivalske večeri, u petak, 3. novembra u 22.00, u dvorani Kulturnog centra Pančeva nastupiće trubač Avišaj Koen, jedan od najperspektivnijih muzičara današnje džez scene.

U istom prostoru, nešto ranije, od 20.30, nastupa i internacionalni jedanaestočlani sastav Vladimira Nikolova i Srđana Ivanovića, koji promoviše novi projekat pod nazivom „Artistry in Broken Rhythm“.

Čajna Mozis, jedna od trenutno najpopularnijih džez vokala današnjice, nastupiće treće večeri jubilarnog, dvadesetog Pančevačkog džez festivala, u subotu, 4. novembra u dvorani Kulturnog centra Pančeva.

Ambroz Akinmusire, foto: Kurir/Promo

Na koncertu u Pančevu, koji će biti deo aktuelne velike evropske turneje, Čajna Mozis promoviše svoj aktuelni album “Nightintales”. Iste večeri, na programu je i koncert beogradskog sastava Fish in Oil, domaće koncertne atrakcije koja vrhunski funkcioniše ne samo u klubovima, već i na džez festivalima širom regiona.

Poslednje festivalsko veče rezervisano je za nastupe nemačkog saksofoniste Danijela Erdmana, jednog od heroja evropskog džeza, kao i Ambroza Akinmusirea, vanserijskog talenta, najperspektivnijeg mladog trubača današnjice.

Ambroz promoviše ovogodišnji album “A Rift in Decorum: Live at the Village Vanguard”, koncertni, dvostruki CD-u, na kome svira neke od poznatih numera iz vlastitog repertoara, ali i nove kompozicije koje su prvi put odsvirane na „živim” nastupima.

foto: Kurir/Promo

Takođe, u okviru džem sešn programa u Foajeu Kulturnog centra Pančeva, od petka do nedelje (3-5. novembra) nastupaće domaći sastav Schime Trio sa gostima, a publika će moći da pogleda i izložbu fotografija

„Objektivom subjektivno - džezerski: el gvojos“, Želimira Gvojića, poznatijeg kao El Gvojos.

