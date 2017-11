(FOTO) SNIMA SE FILM KRALJ LAVOVA: Ova slavna pevačica će pozajmiti glas lavici Nali

Američka pevačica Bijonse Nouls pozajmiće glas lavici Nali u novoj verziji filma "Kralj lavova" (The Lion King), saopštili su pevačica i studio Dizni.

Pevačica je potvrdila glasine o ulozi objavom na društvenoj mreži Fejsbuk, na kojoj su prikazane fotografije ljudi koji će pozajmiti glas likovima rimejka "Kralja lavova".

Prethodno je objavljeno da je glumac Donald Glover dobio ulogu glavnog junaka Simbe, a Bijonse je to potvrdila i obelodanila da će Kigan Majkl Kej glumiti hijenu Kamari.

foto: Profimedia

"San je svakog režisera da okupi ovako talentovan tim koji će oživeti klasičnu priču", rekao je režiser Džon Favro, prenela je agencija Frans pres.

Favro je rekao da je u pitanju "priča koja pripada svima koji su odrasli uz originalan film".

foto: Printscreen YT

"Kralj lavova" je jedan od najpoznatijih i najuspešnijih animiranih filmova svih vremena. Osvojio je i Oskara za pesmu "Can You Feel the Love Tonight" Eltona Džona i Tima Rajsa, kao i dva Gremija. Brodvejska premijera "Kralja lavova" održana je 1997. godine.

foto: Printscreen YT

(Kurir.rs/Beta, Foto: Printscreen/YT, Profimedia)

Kurir

Autor: Kurir