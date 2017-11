NOVI SKANDAL TRESE HOLIVUD! SLAVNA GLUMICA OPTUŽILA STIVENA SIGALA: Prvo mi je pokazao svoj pištolj, a onda je hteo da me dira!

"Imala sam 23 godine, to je bilo osamdesetih. Kasno uvče nazvala me agentica i rekla kako Sigal želi da dođem do njega u hotel da vežbamo scene. Odvratila sam kako nemam novca za taksi, a ona mi je rekla da će mi Stiven vratiti novac. Kad sam došla on se pobrinuo da vidim kako ima pištolj, a onda mi je rekao de je on šaman i izlečitelj i da želi da me izmasira. Počela sam da vrištim i jedva sam se izvukla iz te situacije", kaže zvezda serije 'Dobra žena' Julijana Margulis (51).

Tvrdi kako, na svu sreću, ona i Stiven Siagal (65) više nikada nisu bili sami.

Samo pet godina kasnije, 1994. glumica, tada zvijezda serije "ER", imala je dogovorenu audiciju za film kod producenta Harvija Vajnstajna (65) koji ju je, kaže, u hotelskoj sobi dočekao u kućnom ogrtaču, sa večerom i upaljenim svećama. Njega danas više od stotinak žena, među kojima i moćne i slavne glumice, optužuje za zlostavljanje, silovanje i ucjenjivanje seksom u zamenu za posao.

"Ja sam već na ulazu u sobu ustuknula, što je primetila i asistentkinja koja me dovela. Ona je samo slegnula ramenima, a ja sam odbila ući. Harvi se zlobno nasmešio, rekao 'odlična audicija' i zalupio vratima. Ulogu, naravno, nisam dobila.

Ja sam već tada imala izgrađeno ime i karijeru, no što bi učinila neka 16-godišnjakinja, bojim se i pomisliti", ispričala je trostruka dobitnica Emija.

