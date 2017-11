MIRA BANJAC DANAS SLAVI 88. ROĐENDAN: Godinama je patila, želela je da se ubije, a jedna stvar je promenila sve!

Na današnji dan, davne 1929. u Erdeviku, rodila se Mirjana Mira Banjac.

Krizna i teška vremena, obeležila su i njeno detinjstvo. Otac joj je bio Amerikanac koji je u Srbiju poslat po profesionalnoj dužnosti. Oženili su ga njenom majkom i tako je na svet došla danas velikanka ovdašnjeg glumišta. Ipak, sa tugom se priseća tog perioda.

- Nije ni znao srpski, oženili su ga mojom majkom koja je bila lepa devojka. Moji roditelji su živeli svega četiri godine zajedno, a onda se tata vratio za Ameriku, s obećanjem da će poslati njenoj mami papire za nju i malu Miru. Želeo je da i one dođu. Obećanje je ispunio, ali moji ujaci nisu dali - iskrena je bila Mira koja ne krije da joj je njihova odluka promenila život.

foto: Printscreen Youtube

Da su se ujaci usaglasili sa tim, pitanje je ko bi danas i gde bila Mira Banjac. Kao samohrana, njena majka se uputila u Beograd da radi. Mira je ostala u rodnom mestu sa bakom i tetkom, očevom sestrom koja je došla iz Amerike.

- Te dve žene su se strahovito svađale, a ja sam živela u tome i u čežnji za majkom. Zbog njih dve, bake i tetke, nikada nisam naučila engleski – priznaje Mira.

foto: Damir Dervišagić

Mira se udala sa 24 godine i dobila sina Branislava. Posle pet godina se razvela od supruga, ali je sa njim uvek bila u dobrim odnosima. Ipak, kao najteži trenutak u svom životu izdvaja onaj u kojem je odlučila da treba da se ubije. Nakon toga, priznala je šta je izvuklo.

"U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz logora, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i procišcenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila! Da umirem - ne bih", rekla je tada Mira.

Kurir.rs, Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir