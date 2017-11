(FOTO) BILA SAM PARALIZOVANA OD STRAHA, A ON ME JE DRŽAO I SILOVAO: Još jedan holivudski zlostavljač! Optužena zvezda serije Tračara!

Njega je putem društvene mreže Fejsbuka ga je prozvala koleginica Kristina Kohen glumica iz Los Anđelesa koja je objavila na profilu da ju je Ed silovao pre tri godine u njegovom stanu. U objavi je opisala što se dogodilo kad je pre tri godine došla kod Vestvika u društvu tadašnjeg dečka producenta. Vestvik je u jednom trenutku predložio grupni seks što se njoj nije svidelo, pa je htela da ode.

Ipak, dečko ju je nagovorio da ostanu i obećao joj da će otići za pola sata, a Vestvik joj je predložio da se odmori u praznoj sobi. Sedeće čega se seća jeste nasilni Ed koji leži na njoj.



"Zaspala sam, a kad sam se probudila, on je ležao na meni i gurao prste u mene. Tražila sam da prestane, ali bio je jači. Pokušavala sam mu se odupreti, ali me je onda uhvatio za lice, počeo je da se trese i govori da želi da me je.e. Bila sam paralizovana od straha. Nisam mogla da govorim, ni da se pomerim. Držao me je i silovao", napisala je Kristina.



Dodala je i da je njen tadašnji dečko užasno reagovao zamolivši je da nikome ništa ne govori jer bi joj Ed mogao uništiti karijeru. Kohen je dodala da joj se gadi što ljudi poput Eda dobijaju javno priznanje i poštovanje.

