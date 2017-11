Nemačka glumica Karin Dor koja je najpoznatija po ulozi u filmu "You Only Live Twice", u kojem je igrala sa Šonom Konerijem, preminula je u 80. godini.

Za Karin koja je rođena u Visbadenu, vrhunac karijere je bila uloga Bondove devojke u ostvarenju iz 1967, a igrala je i u Hičkokovom trileru "Topaz".

Karin Or, koju mnogi ubrajaju među najlepše Bondove devojke, preminula je staračkom domu u blizini Minhena.

