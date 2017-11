SEĆANJE NA PETRA KRALJA, GIDRU BOJANIĆA I NIKOLU SIMIĆA: Voleli su lepe žene i kafanu

Mesec novembar odneo je glumačke legende - Petra Kralja, Dragomira Gidru Bojanića i Nikolu Simića, koje i nakon toliko godina od odlaska pamtimo kao velikane jugoslovenske kinematografije i teatra koji će se teško ponovo roditi.



Gidra nas je napustio 11. novembra pre 24 godine, Petar Kralj 10. novembra pre šest, a Simić 9. pre tri godine, a i dan-danas su svima nama u živom sećanju kako zahvaljujući ulogama u televizijskim serijama koje se često repriziraju tako i u svakodnevnom govoru jer se neretko može čuti pokoja replika iz kultnih filmova.

Mi smo voleli njih i njihove kultne role, a oni su pored svoje scene i kamere voleli kafanu i žene. Petar Kralj i Gidra bili su među prvima u čuvenoj „nebeskoj kafani“ i za života nisu krili veliku ljubav prema piću i druženju u barovima.

- Volim da popijem i to ne krijem, ali ne volim da se napijam i ne znam šta radim. Kad ujutro krenem u pozorište, svratim na čašicu. Zato imam razne staze pića: jedna je na putu do Jugoslovenskog dramskog, druga do Ateljea 212, treća do Zvezdara teatra... - govorio je svojevremeno Petar Kralj.



Nikola Simić nije voleo da pije, ali im je zajednička bila slabost prema ženama.



Simić se ženio čak četiri puta, a poslednji put razveo se u 79. godini, nakon čega je našao devojku od 28 godina.

- Nije ni pušio, ni pio... Samo je vodio aktivan ljubavni život, ali to nije smrtonosno. Čim se u neku zaljubi, on se oženi njom - ispričao je Nikolin rođak za medije. Petar Kralj se ženio dva puta, jednom koleginicom Ljiljanom Gazdić, s kojom je dobio ćerku Milicu, koja je danas rediteljka, a drugi put balerinom Sonjom Divac.

Ljubav Gidre Bojanića i njegove žene Ljiljane često je bila tema prijateljskih šala u bifeu pozorišta, jer su se često rastajali, ali i ponovo vraćali jedno drugom. Čak tri puta su pravili svadbu. Svako Ljiljino i Gidrino pomirenje slavna Mira Stupica proslavljala je i slala im čestitke.



