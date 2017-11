SJAJAN PROJEKAT MLADOG REDITELJA: Predstava Lepotica i zver premijerno narednog vikenda!

Dečje pozorište „Puž“ će kao svoju treću premijeru u novoj sezoni izvesti predstavu „Lepotica i zver“ 18. i 19. novembra.



Reč je o projektu koji potpisuje mladi pozorišni reditelj Marko Jovičić, a na sceni okuplja mlade glumačke zvezde Anju Alač, Andriju Kuzmanovića, Nikolu Vujovića, Miodraga Mikija Damjanovića, Radeta Nikolića i Ljubomira Bulajića. Ekipi su najveća podrška Branko Milićević, poznatiji kao Branko Kockica, i njegova supruga Slobodanka Caca Aleksić, koji su im dali priliku da ispričaju priču o filmskoj ekipi koja se izgubi u šumi, gde sreću junake iz bajki „Lepotica i zver“, „King Kong“ i drugih.

foto: Printscreen YouTube

- Priče za decu mnogo znače glumcima za oslobađanje. Deca ne praštaju greške. Ovo je moje prvo iskustvo. Nije bilo prilike da radim predstave za decu. Pokojni Manda je imao ideju da sarađujemo, ali se tad nisu poklopile kockice - kaže Bulajić za Kurir.



Mladi glumac kaže da je atmosfera na probama sjajna.

- Nikad nisam izgubio to dete u sebi. Za manje od mesec dana smo izgurali predstavu. Prvi put u životu pevam i igram. Ubedili su me da to mogu. „Pužić“ je super - kaže Ljuba.



Reditelj Marko Jovičić je dete „Puža“, gde je kao trogodišnjak ušao u hor, a danas potpisuje svoju prvu režiju.



Kurir / Lj. R., Foto: Andreja Damnjanović/Story, Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Foto: Andreja Damnjanović/Story , Foto: Dragana Udovičić