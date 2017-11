DŽASTIN BIBER SE NE ODVAJA OD VOĐE SEKTE: Ja sam ga bodrio da bude bolji čovek!

Njegovi fanovi su šokirani zbog Džastinove odluke da se priključi toj crkvi, ali on ne odustaje od svog „novog” života.

Biber svakodnevno na društvene mreže objavljuje fotografije sa Karlom, a kako pišu američki mediji, on je glavni krivac za sve odluke koje Biber donosi u poslednje vreme kada je reč o karijeri.

foto: Profimedia

Pored Bibera, Lenc je u svoju versku zajednicu uspeo da uvede i Selenu Gomez, manekenku Hejli Boldvin i starletu Kortni Kardašijan.

Karl Lenc je za američki „US magazin“ ispričao da je Džastin oduvek bio povezan sa Isusom i da su ga njegova učenja samo učinila da bude još bolji čovek.

foto: Profimedia

"Džastin trenutno ima veoma zreo odnos sa Isusom. Ne smatram da su moja učenja ili moje propovedi učinile čudo kada se radi o njemu. Biber je oduvek imao veliku želju i strast za verom i ogromnu ljubav prema Isusu. Ja sam ga samo bodrio da se trudi da bude još bolji čovek. Sve njegove promene nabolje su uzrok tome što snažno veruje u boga. Svevišnji mu šalje snagu da nastavi, a to se retko kome dešava. On je dugo radio na sebi kako bi bio najbolji i zato treba da bude ponosan i inspirisan da i dalje veruje u višu silu", rekao je harizmatični vođa, koji Džastina smatra za najboljeg prijatelja.

"Džastin nije posvećen konkretno Hilsong crkvi, on se trudi da bude dobar hrišćanin i deo zajednice koja mu daje snagu. Njegov napredak je posledica njegove svestranosti, koja dolazi do izražaja zbog njegove vere. Ljudi misle da je njemu sve palo sa neba, a to nije tačno! Džastin ima svoj životni put, kao i svaki čovek. Njegov uspeh je za mene prirodna progresija osobe koja je posvećena veri, a Biber je vrlo posvećen", zaključio je vođa Hilsong crkve.

Kurir.rs/USWeekly, Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Seksualnost, nacizam i sekte: Ove zvezde su decenijama vodile dvostruki život

Kurir

Autor: Kurir