TI SI PIJANAC: Tihomir Stanić se borio sa alkoholizmom, ali zbog nje je uspeo da ga pobedi

Tihomir često je u medijima pričao da je uspeo da se izbori s alkoholizmom. Glumac je otkrio šta je bio presudan trenutak da promeni svoj život iz korena.

"Verovatno sam hteo i ranije, ali sam bio mlad kada sam u skladu sa načinom života, u sredini u kojoj sam živeo, kasnije i u pozorištima, verovao da ću se dokazati u društvu da mogu mnogo da popijem. Pa sam tu svoju količinu očigledno popio do 42. godine, što je srećna okolnost jer mlad čovek fizički može da nosi ta ograničenja koja sam sebi napravi. Bilo je krajnje vreme da promenim način života, a onda su se nekoliko okolnosti tu poklopile istovremeno i ćerkica je jednom rekla: „Tata, jedna moja drugarica kaže za tebe da si pijanac”. To je inače ćerka mog prijatelja, a ja je pitam šta kaže, i ona mi ponovo: “da si ti pijanac”. Njoj nije bilo jasno zašto to kaže jer ja sam ipak funkcionisao. I onda sam rekao: dobro, u redu. Prošle godine sam sa ocem te devojčice sedeo, on popio dva viskija. Sada ja kažem ćerki: "Reci sada njoj da je njen tata pijanac" priča Tihomir, a na konstataciju da mnogi komentarišu da je imao problema zbog alkohola, kaže:

foto: Aleksandar Jovanović Cile

"Ne, ja nikada nisam imao probleme. Nikada nisam imao problema sa alkoholom. Da nisam prestao da pijem, imao bih problem. Na vreme sam to ostavio i mnogo mi je lepo. Činjenica da sam snagom karaktera i volje uspeo da batalim dotadašnji način života mi daje neverovatnu snagu kada se nađem u nerazrešivim situacijama. Bavio sam se filmskom produkcijom, malo sam se zatrčao pa sam snimao velike filmove bez para, bez uslova da se urade, a završio sam sve. Svaki put kada sam se našao u nerešivim situacijama sebi sam govorio: „Ako si uspeo da ostaviš piće, što je čudo, ovo je šala, ovo ćeš rešiti sigurno”. I to mi daje neverovatnu snagu i samoupozdanje. Kada izgubim samopouzdanje, jer se to svakom desi, setim se ove činjenice i kažem da ću moći." Na pitanje da li mu je bilo teško u tom periodu kada je odlučio da više ne pije, Stanić kaže:

"Ne. Nikada. Kada sam rešio - to je bilo to. Nemam više nikakav odnos.

Inače, Tika Stanić je jedan od retkih koji su priznali da su mogli da imaju problem sa alkoholom i da su to uspešno rešili. Mnoge javne ličnosti to kriju i ne žele da se zna da imaju neki porok. Stanić je sve ovo medijima ispričao da bi dao podsticaj i drugim ljudima da se reše svojih poroka."

Glumci nemaju pravo da kukaju

Tihomir - Tika Stanić kaže da su glumci navikli dosta da rade, pa im je čudno kad imaju manje posla, ali to nije razlog da kukaju.

"Ne znam zašto ne promene profesiju ako kukaju. Zašto se time uopšte bave? Ja nisam nikada kukao. Mislim da mi na to nemamo pravo. Čovek i kada nema posla, kada naiđu ti periodi kada ono što biste vi želeli da radite i što mislite da treba nikog ne zanima, ne treba kukati. Ja sam davao otkaze, odlazio iz Ateljea i hteo sam da radim nešto što nikoga nije zanimalo, a onda sam radio sam. Radio sam monodrame", kaže glumac.

foto: Dragana Udovičić

(Kurir.rs/Blic/Lj.T. Foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile)

Kurir

Autor: Kurir