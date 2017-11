PORNO-GLUMAC OPTUŽEN ZA SILOVANJE: Više od 10 žena protiv Rona Džeremija

Jedna od glumica, Dženifer Stil, tvrdi da ju je Džeremi silovao dva puta u decembru 1997. godine. Stilova je rekla da je Rona upoznala u kabareu u Oregonu, gde je radila kao plesačica kad je imala 25 godina. Kaže da je tražila pomoć od njega kako bi se probila u filmskoj industriji i da ju je on tada pozvao u svoj dom u Los Anđelesu, kako bi razgovarala s producentima.

- Rekao mi je da mora da upozna moje telo. Tada me je silovao. Rekla sam mu da to ne radi. Ipak, nije prestao iako sam rekla ne, već je nastavio da me zlostavlja - rekla je ona za Rolingstoun.



I Danica Dan tvrdi da ju je Džeremi silovao na izložbi 2014. Džej Tejlor otkrila je da ju je napastvovao 2013. dok ju je njen dečko fotografisao.



Džeremi je izjavio da će tužiti svakoga ko ga je optužio za silovanje.

- Ako me imalo poznajete, znate da sam bar malo osetljiv. Ja jesam porno-glumac, ali to je moj posao. Ja nisam Kevin Spejsi, Vajnstin ili Kozbi - rekao je Džeremi.



