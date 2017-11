DRAMA U UŽICU! POZLILO ČUVENOM REDITELJU: Dejana Mijača Hitna pomoć prebacila u Beograd!

Iza kulisa završne večeri Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, u ponedeljak oko 21 čas, dešavala se neplanirana drama: čuvenom reditelju, predsedniku stručnog žirija Dejanu Mijaču je pozlilo, on je vozilom Hitne pomoći odmah prebačen u Beograd, a prema poslednjim informacijama, nije životno ugrožen i njegovo stanje je stabilno.

Događaj se zbio u trenutku kada su proglašeni najbolji učesnici regionalne smotre teatara, pišu Novosti.

Reditelj rođen 1934. godine je sa kolegama iz žirija scenografom Radivojem Dinulovićem, drmaturškinjom Željkom Turčinović, glumcem Zoranom Ljutkovim i dramaturgom Natašom Nelević odlučivao o nagradama, u prostorijama užičkog Narodnog pozorišta.

"U jednom trenutku Mijač je zamolio kolege da ga na trenutak ostave samog. Mislili su da Mijač, u svom strogom stilu pravi šalu, i da želi da se pozdravi sa glumcima i prijateljima iz „Ateljea 212“ koji su neposredno pre toga sišli sa scene, posle predstave „Moja ti“. Međutim, pošto se nekoliko minuta nije pojavljivao, članovi žirija su ušli u kancelariju, a reditelj je tada zatražio pomoć", kažu u užičkom Narodnom pozorištu.

Kod službenog ulaza u pozorište, dok je publika napuštala teatar, odmah je stigao sanitet. Reditelju koji je imao simptome koji prethode moždanom udaru ukazana je pomoć, a zatim je prebačen u Beograd na dalje lečenje i dijagnostiku.

"Prema poslednjim informacijama koje smo dobili iz Beograda, Mijačevo stanje je posle ukazane pomoći bolje i on nije životno ugrožen. On je povremeno osećao zamor tokom trajanja festivala, ali je sa nama ostao do kraja. Mijačev doprinos je nemerljiv i mi smo mu beskrajno zahvalni na požrtvovanju i energiji koju nam je poklonio, podižući ugled i značaj Jugoslovenskog pozorišnog festivala.", rečeno je u užičkom pozorištu.

