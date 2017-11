BIVŠI ČLAN BOJ BENDA ZLOSTAVLJAO PEVAČICU: Bila sam nevina i vikala da ne želim seks, a ipak me silovao!

Melisa je u blogu napisala kako je četiri godine starijeg kolegu upoznala 2002. na setu jednog televizijskog filma.

Nik ju je, tvrdi, jednoga dana posle snimanja pozvao na druženje u njegov apartman.

"Odveo me u kupaonicu i počeo da me ljubi. Odmah sam mu, jasno i glasno, dala do znanja kako ne želim da idem dalje od toga. Odjednom je postao grub i na silu me oralno zadovoljio. Tražio je da mu uradim isto, ali odbila sam. Tad je potpuno poludeo od besa. Užasno sam se bojala", napisala je Melisa.

Dodala je kako ju je Karter posle toga odvukao u sobu, bacio na krevet, popeo se na nju i silovao je.

"U suzama sam mu govorila kako ne želim seks s njim. Objašnjavala sam mu da sam devica i da želim da se čuvam za budućeg supruga. Preklinjala sam ga da me pusti na miru, a on mi je samo cinično šapnuo: "Ja bih mogao da budem tvoj muž", napisala je Šumanova u blogu.

Nik joj je nedeljama posle silovanja slao preteće poruke, a Melisa se, iako posramljena i prestravljena, na kraju ipak poverila menadžeru. Nameravala je, tvrdi, da tuži Kartera, ali svi su joj rekli kako će sebi tako zauvek uništiti ugled i karijeru.

