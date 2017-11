NIŠTA NE PREPUŠTA SLUČAJU: Kris Džener želi da brendira nerođenu decu njenih ćerki

Kris Džener ništa ne želi prepustiti slučaju. Svakodnevno se sastaje sa svojim ćerkama kako bi pripremile strategiju brendiranja potomaka. Najteža odluka im je - hoće li razdvojiti brendove ili će ih sve brendirati zajedno.

"Kajli se bunila jer ne želi da se njena linija kozmetike poistovećuje s Kiminom", ispričao je izvor. Najveći problem je Kloi koja ne želi da njena beba bude toliko izložena javnosti.

"Nabacila joj je grižu savesti i rekla da je to njihova ostavština te da to ne može napraviti svom detetu", nastavlja izvor. Rob Kardašijan (30) se pobunio jer njegova kći Drim (1) nije uključena u strategiju no Kris je objasnila kako ne bi bilo fer da i Blek Čajna (29) 'dobije deo kolača'.

