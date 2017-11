KOSOVSKA PRIČA: Goran Marković predstavio novi film

Reditelj Goran Marković predstavio je juče svoje ostvarenje „Mnoštvo i manjina“ na 23. festivalu autorskog filma u Domu omladine.



Radeći na predstavi „Govorna mana“ u koprodukciji s Narodnim pozorištom iz Prištine sa sedištem u Gračanici 1997. godine, Marković je došao na ideju da napravi dokumentarno-igrani film inspirisan temom traženje identiteta.

- Svaki misleći čovek postavlja sebi pitanje „ko sam“. Samo budale nemaju problem s tim. Ko se ne preispituje, ne napreduje. Putujući po Kosovu dok sam radio na predstavi, nametnulo se to pitanje ko sam ja, da li mogu da budem neko drugi. Na putu su se glumci otvarali i mislili o tome. Na kraju dolazimo do čoveka koji zaista uspeva da promeni svoj identitet - kaže reditelj i dodaje da su se tokom rada na ovom filmu upoznali sa suštinom problema na Kosovu koji mu je do tada bio dalek.



Kurir / M. C.

Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić