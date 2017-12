MARKO VIDOJKOVIĆ: Jugoslavija je bila najbolja zemlja na svetu

Još 2008. imao sam ideju da napišem horor roman koji bi se događao u ondašnjoj SFRJ, jer me je fascinirao kontrast između te neke nevine i idealne Jugoslavije i onoga što se kasnije desilo.



Ovim rečima se pisac Marko Vidojković obratio publici na predstavljanju svoje knjige „E baš vam hvala“ u izdanju „Lagune“ koja je organizovana na Dan republike na Dorćol placu.



Promenio žanr



- U međuvremenu se horor preselio u naše prave živote, ali nije to jedini razlog što sam promenio žanr u naučnu fantastiku. Stvar je u tome što nikako nisam mogao da nađem period u Jugoslaviji, makar onoj koje se ja sećam, koji je bio baš tako idealan kako sam zamislio kada bih ga uporedio sa onim što se kasnije desilo - objasnio je Marko.



Kao inspiracija da nastane ovo zanimljivo delo piscu je poslužio film „Otadžbina“, u kojem je glavni junak oficir.

- Bilo mi je teško da se uživim u komunistu koji ima 40 godina kome se nije desilo ništa kao meni. Tek pišući ovu knjigu shvatio sam koliko sam iskvaren i nagrizen životom od 1989. do danas jer mi je bilo zaista teško da se ubacujem u lika koji je pravi zadojeni komunista koji veruje u komunizam, u svoju zemlju koja je najbolja na svetu - ona to jeste, ali u drugom univerzumu - istakao je Vidojković.

Sentimentalan



Na Jugoslaviju pisac gleda s nostalgijom.

- Iz SFRJ bih zadržao pištolj „zastavu 666“, jer je tokom 15 godina proglašeno za najbolje ručno oružje na svetu. To mi se sviđa iz moje paralelne Jugoslavije, a što se tiče prave Juge, sve što mi treba iz nje nosim i danas, a to su uspomene na jedno super detinjstvo koje sam imao u toj zemlji. Nije da ne gajim simpatije prema Jugoslaviji, ja sam samo rekao,da gajim izuzetne simpatije prema svom detinjstvu koje je bilo super, bilo bi bolje da se pretočilo u neku lepu socijalističku mladost i neko vrhunsko socijalističko srednje doba, ali nije. A nije zbog ne znam ni ja kog faktora, već zato što ta zemlja zapravo nije odolela istorijskim izazovima i onog trenutka kad je trebalo da se pretvori u demokratsko građansko društvo, ona se raspala u krvavom građanskom ratu - naglasio je Marko.



Pored autora, na promociji su govorili Teofil Pančić i Draža Petrović, a u publici je bio i Vuk Jeremić u pratnji supruge Nataše.



Kineski model



- Ko pročita knjigu, shvatiće da je Jugoslavija opstala vrlo represivno. To je kineski model u kome je partija ojačala posle smrti narodnih heroja, a Hrvati su tendenciozno ugnjeteni i izbačeni iz saveznih struktura vlasti koje su u toj Jugoslaviji. Savezni organi su važni, ne republički, tako da Hrvata nema u saveznim organima. Međutim, jedan od najbitnijih likova u romanu jeste inspektor Kruno, a ne Tito, koga sam radio po Krunu Lokataru, kome sam poslao rukopis. On je publicista i književni kritičar u Hrvatskoj i moj dobar drug. On je pročitao i rekao da je fenomenalno i tako je moja knjiga došla u tu zemlju. Sasvim dobro napreduje. Kruno mi je još rekao da svi moji Hrvati u knjizi u 2017. godini u SFRJ govore kao da su iz Alana Forda. To je valjda moj hrvatski - zaključio je Vidojković.



VALJAO JE ANTE MARKOVIĆ

Vidojković kaže da bivša država nije morala da se raspadne. - Jugoslavija bi opstala da je srušen avion 3. juna 1989. u kome su bili svi članovi predsedništva i predsednici republika, dakle kompletno rukovodstvo osim Ante Markovića - rekao je Marko, koji je takav zaplet stavio u svoj roman.

