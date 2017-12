GLUMICA MARINA ĆOSIĆ ZA KURIR: Kako sebi da opravdam skandale u Senkama nad Balkanom?

Marina Ćosić (21) privukla je pažnju pojavljivanjem u „Ubicama mog oca“, a trenutno je gledamo u dve hit serije - „Senke nad Balkanom“ i „Istine i laži“.



Mlada glumica je u projektu Dragana Bjelogrlića ostavila sve bez daha kao sluškinja Kosa u ljubavnim scenama s Marijom Bergam i Milošem Timotijevićem.



Vratili ste se iz Amerike. Koji je bio razlog putovanja?

- Bio je pre svega turistički, a uklopilo se da su moji budući saradnici i poslodavci na istom mestu, tako da je bilo i poslovnih dogovora.



Da li vas je iznenadila medijska pompa oko serije „Senki nad Balkanom“ i uloge Kose?

- Nije me uopšte iznenadila. Serija je u medijima bila mesecima, tako da se ovakav odziv i očekivao. Što se moje uloge tiče, ni to me nije iznenadilo previše. Nije mi prijala pažnja, ali nisam ni iznenađena, imala sam vremena, a i nekog iskustva da pretpostavim šta će biti interesantno.



Šta vam je bio najveći izazov tokom snimanja?

- Najveći izazov mi je bio psihički - kako sebi da opravdam da ono što moj lik u seriji radi i kako se ponaša, da to nisam ja i da je to deo mog posla. Profesor Srđan Karanović, porodica i prijatelji su mi pomogli u tome.

foto: PrintScreen



Da li će pasti i vaša glava do kraja serije?

- Moraćete da nastavite da pratite seriju da biste dobili odgovor na to pitanje.



Kosa je skandal dama, rekli ste mi tokom snimanja serije. Ko je Marina Ćosić? Koji vaš lik vam je najbliži privatno?

- Marina Ćosić je sasvim obična devojka i najsličnija je mom drugom aktuelnom liku, Sofiji iz serije „Istine i laži“.



Prva vaša uloga je bila u seriji „Ubice mog oca“. Možete li da uporedite „Senke“ i „Ubice“?

- Obe su sličnog žanra i svaka na svoj način odlična, ali ne mogu da ih uporedim. Povezuje ih to što se bave zločinima i nalaženjem ubica.



Kreće druga sezona serije „Ubice mog oca“. Da li je Milicu Despotović ubila njena majka? Da li ćete pratiti seriju?

- Nažalost, nemam puno vremena da pratim, pogotovo u narednim mesecima, ali ću se potruditi da budem u toku kao i dosad.



Ljubomir Radanov - Foto: Marina Lopičić; Promo



ISTINA ILI LAŽ

Najdraža mi je uloga Kose Laž, to mi je najzahtevnija uloga dosad, ali nije još zaokružena, ne zna se puno o njoj.

Marija Bergam se dobro ljubi Istina, zbog njenog nastojanja da me rastereti pritiska i zbog kolegijalnosti.

Andrija Kuzmanović je najveći zavodnik u „Senkama“ I istina i laž, Miloš Timotijević mu parira.

Svaki reditelj je zaljubljen u svoje glumice Laž, glumice izluđuju reditelje svojim zahtevima za garderobu, frizuru i generalno dobar izgled u kadru, tako da mislim da im se smučimo.

Vlada Kovačević će uspeti da te smuva u „Istinama i lažima“ Laž, Arsa će možda uspeti da smuva Sofiju. Vlada i ja privatno s tim odnosom nemamo nikakve veze.

