SUDBINE SRPSKIH VELIKANA KOJIMA BI SE SVET KLANJAO: Poslednje dane proveli u najvećoj bedi, GLOĐUĆI KOSTI i bez krova nad glavom

Iako su bili na vrhuncu slave, mnoge poznate ličnosti na svojoj koži su osetile teško breme. Nažalost, poslednje dane proveli su u najvećoj bedi, bez igde ikoga, a čak i bez krova nad glavom.

Margita Stefanović Magi

Zbog droge i dugova prodala je veliki stan. Iako je bila jedna od najpopularnijih rok muzičarki umrla je kao stanar Doma za nezbrinuta lica na Voždovcu, na infektivnom odeljenju, gde su joj posete bile zabranjene.

Sonja Savić

Glumica Sonja Savić umrla je u 47. godini života od prekomerne doze narkotika. Nakon njene smrti komšije su tvrdile da u njenom stanu nije bilo nameštaja, spavala je na dušeku na podu, a svuda okolo bili su razbacani upotrebljeni špricevi.

Milan Delčić Delča

Milan Delčić Delča nije bio narkoman, medjutim posao muzičara nije mogao da mu donese dovoljno novca da se izbori sa teškom bolešću. Borio se desetak godina sa rakom živeći na ivici egzistencije.

Miodrag Petrović Čkalja

Nas je zasmejavao do suza, a glumac Miodrag Petrović Čkalja je živeo i preminuo u bedi.

Utešno je što je makar pred odlazak sa ovog sveta, pre 14 godina, dobio nagradu za životno delo Car Konstantin.

Upravo tada se na svom govoru, obratio publici, auditorijumu i svima onima koji su možda zaboravili kakav je doprinos ostavio na polju jugoslovenske glume.

- Imam 76 godina i ništa mi ne treba. Živeo sam i živim skromno. Ali, znači mi da naša deca žive normalno. Da sam u Americi, i da sam primio ovako veliku nagradu zahvalio bih se, prvo, svojoj ženi, pa deci, pa tašti, zatim producentu i reditelju. Ali, pošto sam, srećom, u svojoj dragoj zemlji Srbiji, zahvaljujem se, prvo, svom šefu samoposluge što mi, ponekad, odvoji penzionersku kosku, pa komšinici u baraci koja mi ostavi mleko ispod tezge, pa mom poštaru koji mi uvek, na vreme sa zakašnjenjem, donese penziju. Da nije bilo njih, ne bih bio ovde - rekao je glumac 2002. godine na dodeli, samo godinu dana pred smrt.

Tom prilikom je izgovorio i rečenicu koja i dalje odzvanja u glava mnogih.

"Hvala, Srbijo, pustili ste me da glođem do koske", neutešan je bio popularni Čkalja.

Gizela Vuković

Čuvena srpska glumica Gizela Vuković živela je kao zvezda, a umrla u siromaštvu, kao beskućnica, sa bolesnom ćerkom i unukom koji boluje od teškog oblika autizma.

Goran Čavajda Čavke

Goran Čavajda Čavke je bio muzičar, glumac, panker, buntovnik, umetnik, zabavljač... Svirao je bubnjeve u Orgazmu, a kasnije je sa Žikom Milenkovićem iz Bajaginih Instruktora formirao grupu Babe.

Umro je nakon dugogodišnjeg konzumiranja narkotika 1997. godine, a pred smrt je imao finansijskih problema.

