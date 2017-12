TAMARA I PETAR SU NEDAVNO POSTALI RODITELJI: Glumac otkrio kako se nosi sa obavezama oko deteta!

Jedan od najboljih mladih glumaca, Petar Benčina, govorio je otvoreno o poslu, o tome zbog čega više voli pozorište nego film, ali i o privatnom životu, o kom retko priča.

Od 2016. godine u srećnom braku sa dugogdišnjom izabranicom i koleginicom Tamarom Dragičević, a pre 13 meseci postao je otac devojčice Staše, zbog čega mu se život promenio.

"Naravno da je drugačije, da je lepše, ali je i veća odgovornost. Sada nije dovoljno da se uklopimo samo nas dvoje, već je tu i jedan mali čovek. To su sve neke slatke brige i muke. To su sve lepe obaveze", rekao je Petar u emisiji "Biljana za vas", a Tamara i on podjednako dele brigu oko bebe.

