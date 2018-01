ZEMUNCI HTELI DA JE USVOJE: Pričalo se da je rođena u Srbiji, da je PROMENILA IME, a živela je HOLIVUDSKI SAN!

Iako je zapravo rođena u Americi, Zemunci su se pre nekoliko godina trudili da dokažu da je holivudska diva Glorija Svanson bila "naše gore list".



Naime, u Prvomajskoj ulici je pre više od 100 godina bila jedna od najpoznatijih kafana u tadašnjem zemunskom naselju Francstal. Zvala se "Kod Vilhelma", po čuvenom nemačkom ugostitelju AntunuVilhelmu, za koga su žitelji Francstala pričali da je deda po majci legendarne Glorije Svanson.

Sve priče, sećanja i uspomene Nemaca koji su živeli u tadašnjem predgrađu Zemuna objavljena su u knjizi "Francstal 1816-1944", kao svojevrsni omaž gradu koji su napustili posle Drugog svetskog rata. U tim spisima se navodi da se Glorija zvala Franciska Fefer.

"Između ostalog, tu se pominje da je Svanson rođena u Zemunu. Podatak je neproveren. Ja sam malo istraživao i, prema onome što su oni naveli, porodica Fefer jeste postojala u Zemunu od 1820. godine", rekao je Branko Najhold, pisac i publicista.

z Zemuna ili ne, životna priča Glorije Svanson je tipična sudbina jedne

holivudske dive.

Zvezda nemog filma rođena je 27. marta 1899. godine. Stigla je u Holivud 1919. i uvek je igrala lepotice iz visokog društva.

Počela je kao statistkinja u kratkom filmu "At the End of a Perfect Day". Svidela se šefovima studija, pa su joj ponudili druge uloge: u filmu "Sweedy Goes to College" s Valasom Birijem i u "His New Job" sa Čarlijem Čaplinom.

Neko vreme je radila za studio "Triangle", sve dok je Sesil de Mil, jedan od najmoćnijih holivudskih reditelja, nije angažovao za "Paramaunt". Rad s De Milom vinuo ju je u zvezde.

Udavala se četiri puta, ali je i poslednji brak iz kojeg je dobila ćerku Mišel Bridžet propao posle dve godine. Holivud je napustila 1938, preselila se u Njujork i započela novi život. Posvetila se slikarstvu i vajarstvu, pisala je novinske kolumne, nastupala na radiju i televiziji, dizajnirala odeću, postala zagovornica zdrave hrane.

Godine 1950. snimila je "Bulevar sumraka", remek delo reditelja BilijaVajldera.

Nominovana je za Oskara, ali ga nije dobila. I uskoro se povukla s filma. Na velikom platnu se pojavila još samo jednom, 1975, kad je u trileru "Aerodrom" glumila - samu sebe.

Umrla je 4. aprila 1983, u 84. godini. Kremirana je, a urna s njenim pepelom je u Episkopalnoj crkvi nebeskog mira na Petoj aveniji u Njujorku.

