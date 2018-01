SCENARISTA NEBOJŠA ROMČEVIĆ ZA KURIR: Nema nazad za Nemanjiće

Mihić je legenda scenaristike, ali je to preobiman materijal za jednog čoveka. Osnovni problem je što se nije znalo da li je to naša „Igra prestola“ ili spomenik Srpstvu

Najveći projekat RTS, seriju o Nemanjićima, treba prikazati, a o njegovom kvalitetu trebalo je da se misli pre početka prikazivanja, smatra i za Kurir ističe profesor i scenarista Nebojša Romčević.

- Sada više nema nazad. Snimaju se i loše i dobre serije. Za mene je osnovno pitanje kako funkcioniše Javni servis Srbije, jer tu ima dosta nepoznanica. Stvar nije personalne, već statutarne prirode. RTS malo liči na javna preduzeća. Vrh je malo nedodirljiv - kaže Romčević.



Ne poznajemo prošlost



On je srećan što se rade veliki projekti.

- Sve je ovo moglo da se izbegne u fazi izrade scenarija. Goran Mihić je legenda i zaslužni građanin srpske i jugoslovenske scenaristike, ali je to preobiman materijal za jednog čoveka. Moralo je to da prođe kroz više ruku. I osnovni problem je što se nije znalo šta žele sa serijom, da li je to naša „Igra prestola“ ili spomenik Srpstvu - ističe scenarista.



Romčević naglašava da je naš problem kao naroda što ne poznajemo dobro istoriju.

- Mi želimo da naša prošlost izgleda kao istorija bogova. Konačni proizvod je mogao da bude drugačiji da je televizija znala šta hoće. Onda bi to i dobila od pisca, ali tu je stvar zabagovala - poručuje profesor Fakulteta dramskih umetnosti.



Bolji je hrvatski model



„Nemanjići“ su, po njegovom mišljenju, mogli da budu dobar dokumentarac.

- Mogli smo da izaberemo isti model kao Hrvati. Imali bismo onda seriju iz koje bi narod nešto naučio. Nemoguće je da se gledaoci i zabave i nauče nečemu. Dobra TV serija i tačna istorija ne idu jedna s drugom. Od fikcije ne možemo da očekujemo da bude tačna i da veliča srpsku prošlost, da Stefana Nemanju prikaže kao vladara kosmosa, a cara Vizantije kao kepeca. Iz romantičkog shvatanja istorije nismo još izašli.

Naš ego nema granice. Kad se stvari promisle, nema greške. „Nemanjići“ nisu promašaj. Primedbe nisu na mestu. Ovo nije epska pesma Filipa Višnjića, već serija. Kad prave dokumentarac, onda imaju pravo da kritikuju istorijske činjenice - zaključuje Romčević, koji radi za mrežu HBO seriju o istoriji Balkana.

