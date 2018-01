SLAVNOG GLUMCA SU OPTUŽILI DA JE ZLOSTAVLJAO RADNICU: Oglasila se Ketrin Zita Džons! Evo šta kaže!

Nakon što je Majkl Daglas optužen zbog seksualnog zlostavljanja, njegova žena Ketrin Zeta Džons je stala u njegovu zaštitu i odlučila da razjasni sve sumnje.

Iako se do sada nije oglašavala u medijima, sada je odlučila da u intervjuu demantuje navode o zlostavljanju.

"Moja reakcija je bila takva da dve osobe koje su u biznisu, on duže nego ja, podržava me više nego bilo ko, ja kao žena, a on kao muškarac", kaže glumica.

Kada su je novinari pitali o navodima protiv njenog supruga Majkla, glumica je rekla da je u saopštenju njenog supruga sve rečeno.

"On je napisao veoma jasno saopštenje, iza koga stoji. Ne mogu da detaljišem o nečemu što je vezano lično za njega".

Inače, ova priča je završila na gotovo svim stranama tabloida, a javnost je bila šokirana još jednom pričom o seksualnom zlostavljanju, temi koja je veoma aktuelna u Holivudu.

Glumac je pre toga negirao te optužbe.



"Tvrdnja da sam masturbirao ispred nje je čista laž i izmišljotina, tu uopšte nema istine. Nikad je nisam dotakao i zlostavljao na taj način", rekao je Daglas.

