SUPRUGA I JA SMO NAVIKLI DA JE NEMA: Boda Ninković prvi put o ćerki Nađi! A ono što je rekao o Mandi će vas posebno dirnuti!

Naš čuveni glumac Slobodan Boda Ninković otkrio je da mu je porodica uvek bila oslonac i vetar u leđa, pa je otkrio do sada nepoznate detalje.

Pored toga, on se osvrnuo i o pokojnom kolegi, Miloradu Mandiću Mandi.

"Mislim da je porodica užasno bitna, a ja mogu da pričam iz vizure mog zanimanja, a moje zanimanje je posebno", započeo je Boda, a zanimljivo je da se Ninkovićeve ćerke nisu opredelile za glumu. Starija, Anja je završila produkciju, a mlađa Nađa je uspešna sportistkinja.

foto: Nebojša Mandić

"Nađa je uspešna u odbojci, sada je u Brazilu, u Sao Paulu. Pre nekoliko dana su uzeli Kup Brazila, što je veliki uspeh. Pre toga je bila pet godina u Cirihu. Ona je 85 odsto vremena odsutna od kuće. Moram da priznam da je jako mlada otišla, sa nepunih 20 godina. Imao sam jedan stav i pre toga. Smatram da je zdravije da se čovek što pre osamostali, koliko god da je to teže, čovek može brže da sazri i da se spremi za izazove koje život nosi. Koliko god da to lepo izgleda, profesionalni sport je naporan i privatni život je sveden na sekvence. To je jedino što joj fali, a mi smo se već navikli da je nema. Čujemo se i vidimo preko savremenih sredstava komunikacije, ali i odemo kod nje", rekao je, pa dodao:

"Starija je završila produkciju, sada je počela i da radi. Slovenci snimaju kod nas, pa ona radi na toj seriji. Ona ima sreću, jer je njen dečko završio glumu. Njih dvoje su perspektivni."

foto: Dragan Kadić

Kada se povede razgovor o generacija koja je izrodila glumce koji su bliski poput porodice, Dragana Petrovića Peleta, Vesnu Trivalić, Dragana Bjelogrlića, ne može se izbeći a da se ne pomene i bolna tema o čoveku čija je iznenadna smrt sve ostavila bez reči, o Mandi.

"Taj trenutak, to kada smo saznali, mi smo se skupili za pet minuta. Čak i Mira Joković, koja je trebalo da dođe iz Amerike, stigla je za jedan dan. Prosto imamo neku nevidljivu nit koja nas vezuje. Ništa ne radimo na silu, niti bilo šta planiramo."

foto: Marina Lopičić

(Kurir.rs/Puls)

