DA LI STE SPREMNI ZA JOŠ JEDNU REPRIZU? Taman ste ispratili Porodično blago, a od večeras na RTS počinje JOŠ JEDNA DOMAĆA SERIJA

Još jedna, ko zna koja po redu, repriza serije Porodično blago se završila sinoć na Javnom servisu.

Doživljaje porodice Gavrilović ste ispratili a u vaše domove ponovo ulazi porodica Malešević.

RTS je odlučio da od večeras ponovo reprizira seriju Moj rođak sa sela.

U ovoj seriji, koja je inače kada se premijerno emitovala, pobudila veliko interesovanje javnosti, pre svega zbog teme koju obrađuje u jednom svom delu, glavne uloge tumače: Dragan Jovanović, Tanasije Uzunović, Vojin Ćetković, Dubravka Mijatović, Ljubinka Klarić, Vera Čukić, Jelica Sretenović; igraju i Aljoša Vučković, Feđa Stojanović, Milena Pavlović, Boda Ninković i mnogi drugi.

Inače, Dramski pisac Radoslav Lale Pavlović koji je bio scenarista serije "Moj rođak sa sela" prisetio se u intervjuu za Vesti kako je bilo raditi na ovom projektu.

"Prvi ciklus je rađen po sistemu-biti ili ne biti. To znači da kuća mora da snima sama, sa svojim kadrovima koji su na plati. Znači, ne može sa najboljima. E, drugi ciklus je rađen kako treba. Serija se već isplatila i dva puta je zaradila novac. "Moj rođak sa sela" spada u serije koje će RTS-u zarađivati novac sve dok on postoji.

Na pitanje koliko je novca zaradio od serije Pavlović je tada rekao:

"Uh, sudio sam se sa RTS-om kako bih došao do svojih zarađenih para. Posle snimljene 13. epizode, napravio sam presek i izračunao koliko mi duguju. Kukao sam i molio da me isplate, a oni su kukali da novca nemaju i molili me da pišem dalje. Mesecima sam to tolerisao, a onda su moj uvaženi kolega Lane Gutović i još neka ekipa odradili posao i dobili honorare odmah. A, ja čekam pola godine! Pripretio sam tužbom, kolege su me molile da to ne činim, jer, kao, više nikad ništa neću moći da radim sa RTS-om. Tužio sam ih, dobio novac i nastavio sam da radim"

Nisu vam na RTS-u zamerili što ste im, ipak, uzeli pare?

Nisu to njihove pare! To su pare ljudi koji plaćaju pretplatu. Znate, nisu oni moji neprijatelji bili ni tada, ni sada. Morao sam da naplatim svoj rad. Ja sam bio u dugovima do guše. Bankrotirao sam kad je počeo da se emituje "Moj rođak sa sela". Možete misliti - seriju gledaju milioni ljudi, a ja dugujem 12.000 evra koje sam pozajmio kako bih platio račune za struju i hranio porodicu, izjavio je Pavlović za Vesti.

