NAJVEĆE TAJNE GLUMICA IZ SAPUNICA: Gde su danas i šta rade zvezde telenovela

Rosa Salvahe

POSTALA RIJALITI ZVEZDA

- Pionirka sapunica Veronika Kastro (61), koja je sa serijom „Divlja ruža“ („Rosa salvahe“) donela u Srbiju pomamu za telenovelama, posvetila se rijalitijima. U meksičkom „Velikom bratu“ učestvovala je pet puta, snimila je nekoliko albuma i nije odolela trendu plastičnih operacija. Udata je za glumca Manuela Valdeza, s kojim ima dva sina.



Kasandra

POSVETILA SE POZORIŠTU

- Koraima Tores (44), poznatija kao Kasandra, udata je za kolegu Nikolasa Monteru, s kojim ima sina, a nakon uspeha na televiziji posvetila se pozorištu. Titulu najvoljenije TV heroine među Srbima opravdala je kad je na vrhuncu slave došla u našu zemlju.

- Srbiju pamtim po najlepšem osmehu, izuzetno pozitivnim i gostoljubivim ljudima. Bilo je divno. Ta poseta zauzima posebno mesto u mom srcu. Provela sam nekoliko čarobnih dana sa suprugom i sinom u vašoj prelepoj zemlji, iz koje nosim fantastične uspomene. Hvala za svu ljubav - rekla je glumica.



Ljovisna

UŽIVA U MAJAMIJU

- Prelepa Skarlet Ortiz (43), koju su ljubitelji sapunica zavoleli kao „Ljovisnu“, danas živi u Majamiju, a u braku je s kolegom Đulom Burkleom, s kojim ima ćerku.



Bila je mis Venecuele 1992, a pre deset godina glumila je u latinoameričkoj verziji „Očajnih domaćica“.



Esmeralda

POBEDILA ZAVISNOST OD DROGE

- Meksikanka Letisija Kalderon (49) snimila je „Esmeraldu“ 1997. Serija je u Srbiji stekla ogromnu popularnost dve godine kasnije, kada je glumica podržala našu zemlju tokom NATO agresije. Danas je Letisija posvećena sinovima Karlu i Lusijanu, koji ima Daunov sindrom, a iza sebe ima dva braka. Esmeralda je pre nekoliko godina priznala da se borila sa zavisnošću od droge, što je mnoge šokiralo:

- Bila sam mlada, na vrhuncu karijere, puna novca i sve mi je bilo dostupno. Nepromišljenost i ludost su me zamalo koštali života. Šmrkala sam i kokain, a u to su me uvukli dugogodišnji prijatelji.



Marisol

KRILA KO JOJ JE NAPRAVIO DETE

- Eriku Buenfil (53) svakodnevno smo pratili u meksičkoj sapunici „Marisol“, a mnogi su se saživeli s njenim bolom i ožiljkom na licu koji je prekrivala kosom. Ima tri muzička albuma, a glumila je i u hororima. Pre 12 godina postala je majka dečaka Nikolasa, ali odbila je da kaže ko je otac njenog deteta. Ipak, nekoliko godina kasnije priznala je da je u pitanju sin Ernesta Zedilja, bivšeg predsednika Meksika. Poslednjih pet godina u braku je s kolegom Eduardom Janjezom.



Rosalinda

UDALA SE ZA MILIJARDERA

- Multitalentovana Talija (46) proslavila se ulogom Marimar i Rosalinde iz istoimenih serija. Saga o ljubavi siromašne prodavačice ruža i bogatog kompozitora prikazana je u 180 zemalja i učinila Taliju poznatom širom planete. Uporedo s glumom gradila je i pevačku karijeru, pa danas nastupa širom sveta, bavi se i kreiranjem odeće i ima firmu za proizvodnju sočiva i naočara koje sama kreira. Živi u Njujorku, a od 2000. je u braku s bivšim mužem Maraje Keri Tomijem Motolom, čuvenim muzičkim mogulom i bivšim direktorom „Soni mjuzika“. Imaju ćerku i sina. Zanimljivo je da je za poslednji album obradila Severinin hit „Uno momento“!



Zlobnica

POMOĆNICA HTELA DA JE UBIJE

- Venecuelanska glumica hrvatskog porekla Gabrijela Spanić (44) postala je poznata zbog serije „Zlobnica“. Ima sestru bliznakinju Danijelu, koja je glumila njenu sestru. Iz braka s kolegom Gabrijelom de Leonom, od koga se razvela 2003, ima sina. Glumica je i privatno preživela sapunicu kada je kućna pomoćnica pokušala da otruje nju i njenog sina tako što je stavljala amonijak u hranu. Zbog savršenog lica mnogi je optužuju da se previše botoksira.



