KOKAIN JOJ UNIŠTIO ŽIVOT, A SIN JOJ TEŠKO BOLESTAN: Čuvena Esmeralda progovorila o UŽASIMA koje je proživela

Meksikanka Letisija Kalderon (49) snimila je „Esmeraldu“ 1997. Serija je u Srbiji stekla ogromnu popularnost dve godine kasnije, kada je glumica podržala našu zemlju tokom NATO agresije.

Danas je Letisija posvećena sinovima Karlu i Lusijanu, koji ima Daunov sindrom, a iza sebe ima dva braka. Esmeralda je pre nekoliko godina priznala da se borila sa zavisnošću od droge, što je mnoge šokiralo:

"Bila sam mlada, na vrhuncu karijere, puna novca i sve mi je bilo dostupno. Nepromišljenost i ludost su me zamalo koštali života. Šmrkala sam i kokain, a u to su me uvukli dugogodišnji prijatelji", izjavila je Esmeralda.

